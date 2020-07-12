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Son dakika haberi | Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-1

Son dakika gelişmesine göre STAT: İzmir AtatürkHAKEMLER: Ali Şansalan, Süleyman Özay, Özgür ErtemALTAY: Cihan - Erhan, Abdülhamit, Abdülkerim, Özgür, Tavares (Dk. 73 Kappel), Putsila (Dk. 90+3 Cenk), Turgut Doğan (Dk. 73 Yaser), Tatos, Kerim (Dk.

Son dakika haberi | Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-1
12.07.2020 19:45 | Son Güncelleme: 12.07.2020 20:50

STAT: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Ali Şansalan, Süleyman Özay, Özgür Ertem

ALTAY: Cihan - Erhan, Abdülhamit, Abdülkerim, Özgür, Tavares (Dk. 73 Kappel), Putsila (Dk. 90+3 Cenk), Turgut Doğan (Dk. 73 Yaser), Tatos, Kerim (Dk. 90 Adamu), PaixaoBÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Sehic - Murat, Osman, Hasan Hatipoğlu (Dk. 77 Aykut), Mücahit, İbrahim, Scuk, Emrah (Dk. 60 Rashad), Obertan, Sissoko (Dk. 81 Pote), Ömer (Dk. 81 Hasan Ayaroğlu)GOL: Dk. 68 Ömer (Erzurumspor)SARI KARTLAR: Tavares, Abdülhamit (Altay) - İbrahim, Osman (Erzurumspor)

TFF 1'inci Lig'de ilk 2 ve play-off yarışını yakından ilgilendiren 33'üncü hafta mücadelesinde Altay evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 1-0 mağlup oldu. Konuk ekibin golünü 68'inci dakikada Ömer Şişmanoğlu kaydetti. Bu sonuçla Erzurumspor 59 puana ulaşıp 2'nci sıradaki yerini korurken, 51 puanla 7'nci sırada kalan Altay, 2 puan gerisinde olduğu play-off hedefini son haftaya bıraktı. Altay'ın iç sahadaki 7 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

4'üncü dakikada ev sahibi ekibin sağdan kazandığı köşe vuruşunda Tatos ceza sahasına kesti. Tavares'in kafa vuruşunda top yandan auta gitti.8'inci dakikada Erzurumspor atağında sol çaprazdan Obertan yerden vurdu, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.12'nci dakikada Altaylı Putsila sağdan kesti, Tatos'un gelişine vuruşunda kaleci Sehic uzanarak topa sahip oldu.34'üncü dakikada Putsila'nın ceza sahası dışından şık vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden oyun alanını terk etti. İlk yarı 0-0 sona erdi.50'nci dakikada Paixao uzak mesafeden şansını denedi, top kaleyi bulmadı.55'inci dakikada soldan Kerim'in ceza sahasına ortasında arka direkte Abdülkerim kafayı vurdu, kaleci Sehic köşeye giden topa sahip oldu.58'inci dakikada Obertan'ın uzak mesafeden yerden şutunda kaleci Cihan uzanarak topu kornere çeldi.68'inci dakikada Erzurumspor golü buldu. Sissoko'nun ara pasıyla soldan ceza sahasına giren Ömer'in düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

89'uncu dakikada Altaylı Tatos'un kullandığı frikikte köşeye giden topu kaleci Sehic parmaklarının ucuyla kornere çeldi. Erzurumspor müsabakayı 1-0 kazandı.


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Kaynak: DHA

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