Son dakika haberi! Büyükler olimpik deneme yarışları ve U18 ferdi bölgesel atletizm şampiyonası sona erdi Bir son dakika haberine göre Türkiye Atletizm Federasyonu 2020 yılı faaliyet programında yer alan ve Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen büyükler olimpik deneme yarışları ve U18 ferdi bölgesel atletizm şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Atletizm Federasyonu 2020 yılı faaliyet programında yer alan ve Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen büyükler olimpik deneme yarışları ve U18 ferdi bölgesel atletizm şampiyonası tamamlandı.

6-7 Ağustos tarihlerinde Mersin, Trabzon, Denizli, Ankara ve İstanbul illerinde düzenlenen şampiyona, 22 kategoriden 350 sporcunun katılımıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi'nde yapıldı. Mersin'in ev sahipliğinde iki gün süren organizasyonda korona virüs tedbirleri kapsamında görevliler maske ve eldiven takarak önlem alırken, tribünlerde bulunan seyircilere de sosyal mesafe kurallarına uymalarıyla ilgili sürekli anons yapıldı. Büyük çekişmelere sahne olan şampiyonanın ikinci gününde Mersinli rekortmen atlet Sinan Ören, 400 metre engelde Tuncay Örs'e ait 13 yıllık 50.70 derecesini 50.23 koşarak U23 Türkiye rekorunu kırma başarısı gösterdi.

Şampiyona sonunda dereceye giren sporculara ödülleri Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Osman Yıldızbakan, il temsilcileri ve antrenörler tarafından verildi. - MERSİN

Kaynak: İHA