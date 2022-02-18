Son dakika haberi | Büyükler Makaralı Yay Erkek Milli Takımı Slovenya'da gümüş madalya kazandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Büyükler Makaralı Yay Erkek Milli Takımı Slovenya'da gümüş madalya kazandı

AA, Musa Samur - Spor
 - Güncelleme:
Son dakika haberi | Büyükler Makaralı Yay Erkek Milli Takımı Slovenya'da gümüş madalya kazandı

Gelen son dakika haberine göre Büyükler Makaralı Yay Erkek Milli Takımı, Slovenya'da düzenlenen 2022 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Büyükler Makaralı Yay Erkek Milli Takımı, Slovenya'da düzenlenen 2022 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Slovenya'nın Lasko kentinde devam eden şampiyonada milli sporcular Demir Elmaağaçlı, Emircan Haney ve Furkan Oruç'tan kurulu milli takım, Hollanda ile yaptığı altın madalya mücadelesinde 235-234 mağlup ayrılarak gümüş madalyada kaldı.

Batuhan Akçaoğlu, Eren Kırca ve Yakup Yıldız'dan oluşan 21 Yaş Altı Makaralı Yay Erkek Takımı ise Fransa'yı 233-232 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye'nin 24 milli sporcuyla temsil edildiği organizasyon yarın sona erecek.

AA / Musa Samur - Spor

Gümüş Madalya, Slovenya, Okçuluk, Milli, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title