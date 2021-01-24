Son dakika haberi... Büyükkılıç, katlı kavşakta denetlemelerde bulundu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı ile Aşık Veysel Bulvarı'nın kesiştiği noktada başlatılan katlı kavşak çalışmalarını denetledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, tamamlandığında hem raylı sistem hatları hem de kara taşıtları açısından trafiği büyük ölçüde rahatlatması planlanan, 30 milyon 548 bin TL'ye mal olacak katlı kavşak ve 2 adet U tipi alt geçit çalışmaları, sokağa çıkma kısıtlamasında sürüyor.

Başkan Büyükkılıç, katlı kavşak inşaat çalışmalarını yerinde denetleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Katlı kavşak inşaatında yetkili firmanın, alt yapı kuruluşlarının yoğun bir mesai harcadığını aktaran Büyükkılıç, katlı kavşağın tamamlanmasının ardından Kayserili vatandaşların daha konforlu ve hızlı ulaşıma kavuşacağını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin