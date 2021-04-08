Son dakika haberi! Büyükelçiler Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesini değerlendirdi

Son dakika haberine göre İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede iyi bir iş çıkardığını söyledi.

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede iyi bir iş çıkardığını söyledi.

Gaiani, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının düzenlediği "Ülkemizdeki Yabancı Misyon Şeflerinin Gözünden Türkiye'nin Koronavirüsle Mücadelesi" programında konuştu.

İtalyan Büyükelçi, Türkiye'nin salgın karşısında iyi eğitimli doktorları, hemşireleri ve güçlü sağlık sistemiyle iyi bir iş çıkardığını vurgulayarak salgın sürecinde birtakım kısıtlamalar uygulanırken hayatını kaybeden sayısının düşük seyrettiği Türkiye'de aynı zamanda ülkenin "çalışmaya" devam ettiğini belirtti.

İtalya'nın 8 milyondan fazla doz aşı aldığını, 4 milyondan fazla kişiye ilk, 2 milyon kişiye de ikinci doz olmak üzere yaklaşık 7 milyon doz aşı yapıldığına işaret eden Gaiani, küresel aşı üretiminin ihtiyaçları karşılamamasına karşın Türkiye'nin aşılamada İtalya'dan çok ileride olduğunu kaydetti.

Salgının vurduğu ilk ülkenin İtalya olduğunu ve ağır bedeller ödediklerini hatırlatan Gaiani, "Türkiye'nin kalıcı olarak ikamet edenleri Türk vatandaşları olmasalar bile aşılanma planına dahil etmesi çok ince düşünülmüş bir hizmet." dedi.

Gaiani, salgın sürecinde ailelerin birbirinden ayrı kalmak zorunda kaldığına ve teknoloji sayesinde ailesiyle iletişimini sürdürdüğüne dikkati çekerek "Bir arkadaşla kahve içmek gibi normal şeyleri yapmanın özgürlüğünün farkında bile değildik. Şu an böyle şeyler yapamıyoruz." diye konuştu.

İtalyan Büyükelçi, Kovid-19 önlemlerinin önemine işaret ederek "Mesafeyi korumalıyız. Bu yüzden daha rahat bir ortamdayken bile maske takıyorum. Bu önlemlerle devam etmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Aşıyla beraber tek çıkış yolu. Her ne kadar ceremesini çeksek te kısıtlama önlemlerinin devam etmesi. Sosyal temasımızda çok dikkatli olmaya devam etmeliyiz ve mümkün olan en çok kişiye en hızlı şekilde aşı uygulamaya devam etmek zorundayız. Bence çıkış yolu bu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın