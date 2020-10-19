Son dakika haberi! Büyükelçi Güldere: Azerbaycan topraklarındaki işgal artık hiçe sayılamaz

Son dakika dünya haberine göre Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Güldere, Ermenistan'ın, sivil yerleşim bölgelerine ateş açarak insani ateşkesi ihlal ettiğine dikkati çekerek, "Dünya, Azerbaycan'ın topraklarının yüzde 20'sinin işgal altında olduğu gerçeğini artık hiçe sayamaz" dedi.

Türkiye 'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Güldere, Ermenistan'ın, sivil yerleşim bölgelerine ateş açarak insani ateşkesi ihlal ettiğine dikkati çekerek, "Dünya, Azerbaycan 'ın topraklarının yüzde 20'sinin işgal altında olduğu gerçeğini artık hiçe sayamaz" dedi.

Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Güldere,Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü nedeniyle düzenlenen yuvarlak masa toplantısında yaptığı konuşmada Türkiye-Azerbaycan ilişkileri ve Dağlık Karabağ kriziyle ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin 29 yıl önce Azerbaycan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olduğunu hatırlatan Güldere, "Fakat iki ülke ilişkileri çok daha derin köklere sahip. Örneğin, Osmanlı ordusu Gelibolu'da büyük dünya güçlerine karşı koyarken, Azerbaycanlılar cepheye koştu ve 3 bin Azerbaycanlı bu zorlu zafer için canlarını verdi. Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda Azerbaycanlılar bağımsızlık için mücadele ederken, Osmanlılar, tereddüt etmeden Kafkas İslam Ordusu'yla kardeşlerine yardıma koştular" diye konuştu.

"AZERBAYCAN BÖLGEDE KİLİT ÜLKE"

Azerbaycan'ın son 29 yılda elde ettiği başarılardan dolayı bugün bölgede ve bölge dışında kilit oyuncu haline geldiğini belirten Güldere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yönetimi altında, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin gelişmeye ve güçlenmeye devam ettiğine dikkati çekti. Güldere, Bakü-Tiflis- Ceyhan Petrol Boru Hattı, Bakü-Tiflis Kars demir yolu gibi stratejik projeler sayesinde Kafkasya'nın uluslararası pazarlarla bağlantısının sağlandığını ifade ederek, "Stratejik Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) projesi sayesinde Azerbaycan, Türkiye'ye doğal gaz ihracatında ilk sıraya yükseldi" dedi.

"DAĞLIK KARABAĞ'DAKİ İŞGAL BÖLGEDE İSTİKRARSIZLIK KAYNAĞI""Türkiye ile Azerbaycan arasında kardeşlik ilişkilerine dayanan stratejik ortaklık ve projeler, ortak refah için bölgemizin tüm kaynaklara sahip olduğunu ortaya koyuyor" diyen Büyükelçi, "Fakat bölgemizin, insani, ekonomik ve enerji potansiyelini tam anlamıyla hayata geçirmesi için bazı kritik sorunlar çözüm gerektiriyor. Bölgedeki temel istikrarsızlık kaynağı, Azerbaycan'ın, Dağlık Karabağ dahil topraklarının yaklaşık yüzde 20'sinin işgalinin devam etmesi" ifadelerini kullandı.

Dağlık Karabağ'daki çatışmaların Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin işgalin sona ermesini öngören kararı kapsamında çözülmesi gerektiğini vurgulayan Güldere, "Kafkasya'nın istikrar bölgesine dönüşerek dünyanın geri kalanı için örnek oluşturduğunu görebilirdik. Bunun yerine, işgalciden daha fazla saldırı görüyoruz" dedi. Güldere, Dağlık Karabağ sorunun Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün korunması temelinde ve uluslararası hukuka dayalı müzakere yoluyla çözülmesi gerektiğinin altını çizdi.

"DAĞLIK KARABAĞ'DA KURTULUŞ EVRESİ BAŞLADI"

Azerbaycan'ın Kiev Büyükelçisi Elmira Ahundova ise 30 yıldır devam eden Dağlık Karabağ sorununda bu yıl 'kurtuluş evresi'ne girildiğini belirtti. Bu süre boyunca Azerbaycan'ın uluslararası toplumdan beklediği desteği göremediğini söyleyen Ahundova, "Azerbaycan askeri, vatan için savaşıyor. Azerbaycan halkı zafere, topraklarının nihai kurtuluşuna inanıyor. Çünkü tüm dünya şunu biliyor ki, Karabağ Azerbaycan'dır" ifadelerini kullandı.

"TÜM DÜNYA KARABAĞ'IN AZERBAYCAN OLDUĞUNU KABUL ETTİ"

Ukrayna-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkan Vekili, iktidardaki Halkın Hizmetkarı Partisi Milletvekili Ludmila Marçenko da yaptığı konuşmada, savaşın getirdiği yıkımın boyutlarına işaret ederek, "Tüm dünya Karabağ'ın Azerbaycan'a ait olduğunu kabul etti. Her sabah uyandığımda tek bir haber duymak istiyorum. Azerbaycan'ın topraklarının genişlediğini ve işgalcinin çekildiğini. Azerbaycan'ın en kısa zamanda, barışçıl yolla ve can kaybı yaşanmadan topraklarını geri kazanması çok önemli" diye konuştu.

- Kiev

Kaynak: Demirören Haber Ajansı