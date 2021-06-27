Son dakika haberi: BÜYÜKÇEKMECE GÖLÜ'NÜN RENGİ DEĞİŞTİ, ÖLÜ BALIKLAR KIYIYA VURDU
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Son dakika haberi: BÜYÜKÇEKMECE GÖLÜ'NÜN RENGİ DEĞİŞTİ, ÖLÜ BALIKLAR KIYIYA VURDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... BÜYÜKÇEKMECE Gölü'nün deniz ile arasında kalan bölgesinin kirlilik nedeniyle rengi değişti.

BÜYÜKÇEKMECE Gölü'nün deniz ile arasında kalan bölgesinin kirlilik nedeniyle rengi değişti. Çok sayıda ölü balık kıyıya vurdu.

Büyükçekmece Gölü'nün Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü tarafında olan kısmının rengi değişti. Çevresine yoğun bir kötü koku yayan gölde ayrıca balık ölümleri meydana geldi. Cuma günü itibariyle görülmeye başlayan ölen balıkların bir kısmı kıyılara vurdu.

Kötü kokudan rahatsız olan çevre sakinleri de uzun zamandır toplu balık ölümlerinin yaşanmadığını söyledi. 12 yıldır Büyükçekmece'de yaşayan Hüseyin İnan, '2009 yılından bu yana Büyükçekmece'de yaşıyorum. İlk defa böyle bir pislikle karşılaştık. Sadece balıklar değil bir sürü canlı ölmüş. Her hafta buraya gelip ekmek atıyorum balıklar, ördekler yesin diye. Hiçbir şey ekmeği yemedi. Demek ki öyle bir seviyeye gelmiş ki hiçbir canlı yaşamıyor. Bir hafta önce geldiğimde böyle bir şey yoktu. Artık sadece yetkililer de değil bütün vatandaşların önlemini alması lazım. Artık denizlere çöp atmayalım dedi. Gölün son hali havadan da görüntülendi.

Son dakika haberi: BÜYÜKÇEKMECE GÖLÜ'NÜN RENGİ DEĞİŞTİ, ÖLÜ BALIKLAR KIYIYA VURDU
Son dakika haberi: BÜYÜKÇEKMECE GÖLÜ'NÜN RENGİ DEĞİŞTİ, ÖLÜ BALIKLAR KIYIYA VURDU
Son dakika haberi: BÜYÜKÇEKMECE GÖLÜ'NÜN RENGİ DEĞİŞTİ, ÖLÜ BALIKLAR KIYIYA VURDU
Son dakika haberi: BÜYÜKÇEKMECE GÖLÜ'NÜN RENGİ DEĞİŞTİ, ÖLÜ BALIKLAR KIYIYA VURDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Büyükçekmece Gölü'nün rengi değişti, ölü balıklar kıyıya vurdu
Büyükçekmece Gölü'nün rengi değişti, ölü balıklar kıyıya vurdu
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