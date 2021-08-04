Son dakika haberi | Büyükçekmece'de yangın tehlikesine karşı drone ile önlem alındı
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Son dakika haberi | Büyükçekmece'de yangın tehlikesine karşı drone ile önlem alındı

Son dakika haberi | Büyükçekmece'de yangın tehlikesine karşı drone ile önlem alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre İstanbul'da yeşil alanların fazla olduğu Büyükçekmece'de, herhangi bir yangın çıkma ihtimali göz önüne alınarak drone ile denetleme yapılmaya başlandı.

İstanbul'da yeşil alanların fazla olduğu Büyükçekmece'de, herhangi bir yangın çıkma ihtimali göz önüne alınarak drone ile denetleme yapılmaya başlandı.

Büyükçekmece Belediyesi, Türkiye'nin pek çok yerinde meydana gelen ve süren yangınlar sonucunda bölgelerindeki ormanları ve her türlü yeşil alanı korumaya yönelik tedbirler almaya başladı. Bu tedbirler kapsamında yeşil alanlarda piknik yapanlar, izinsiz ateş yakanlar, kaçak toprak dökümü yapanlar ve zehirli atık maddeleri toprağa karıştıranlar, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü tarafınca Büyükçekmece Göl Havzası'nda ve ormanlık alanlarda drone ile tespit edilip para cezasına çarptırılacak.

"Drone çok önemli bir silah bizim için"

Olası bir yangın çıkmasına karşın tedbirlerin arttırıldığını vurgulayan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Güneyde vuku bulan yangın ve devam etmekte olan yangın bizi maalesef Çok derinden üzdü ciğerlerimiz yandı. Hemen kendi bölgemizde tedbirlerimizi çoğalttık. Büyükçekmece'de birçok yerde ormanlar var. Orada piknik yapan insanlar var, zaman zaman ateş yakıyorlardı. Onların uyarılması ve yasağın uygulanabilmesi için artık drone ile takip etmeye başladık. Drone çok önemli bir silah bizim için" açıklamasında bulundu.

Sözlerine Büyükçekmece'de kaçak yapılaşmada kuş uçurtulmadığını vurgulayarak devam eden Başkan Akgün, "Kaçak toprak dökümünü, Kaçak ağ balıkçılığını, Büyükçekmece Baraj Gölü'nde yapılan yanlış uygulamaların tamamını bertaraf etmek için bizim en büyük silahımız artık drone oldu. Bölgemizde, ormanlarımızda, yeşil alanlarımızda bir tane duman çıkmıyor. Güneyde dumanı görünce kuzeyde ne yapacağımızı şaşırmadık ama çok etkilenerek hemen can havliyle ne yapmamız gerekir dedik ve çözüm, bunları olduk. Yangın anlamında bize zarar verebilecek her türlü tedbiri aldık. Kaçak yapılaşmayı, kaçak toprak dökümünü, zehirli madde dökümünü, kaçak avlanmayı yüzde 90 engelledik" dedi. - İSTANBUL

Son dakika haberi | Büyükçekmece'de yangın tehlikesine karşı drone ile önlem alındı
Son dakika haberi | Büyükçekmece'de yangın tehlikesine karşı drone ile önlem alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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