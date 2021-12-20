Büyükçekmece'de sahte alkol operasyonu... Litrelerce sahte alkol ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Büyükçekmece'de sahte alkol operasyonu... Litrelerce sahte alkol ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Büyükçekmece'de sahte alkol operasyonu... Litrelerce sahte alkol ele geçirildiİSTANBUL Büyükçekmece'de sahte alkol imalatı ve satışı yönünde ihbar alan ekiplerin düzenlediği baskında adreste yapılan aramalarda 25 litre etil alkol, 5,8 litre sahte rakı, 5,5 litre sahte viski ele geçirilirken, 1...

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Büyükçekmece'de sahte alkol operasyonu... Litrelerce sahte alkol ele geçirildi

İSTANBUL Büyükçekmece'de sahte alkol imalatı ve satışı yönünde ihbar alan ekiplerin düzenlediği baskında adreste yapılan aramalarda 25 litre etil alkol, 5,8 litre sahte rakı, 5,5 litre sahte viski ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.

Büyükçekmece Kamiloba Mahallesi'nde bulunan bir adreste sahte alkol imalatı ve satışı yapıldığı yönünde bilgi alan polis ekipleri operasyon için harekete geçti. Adresin M.A. isimli şahıs adına kayıtlı olduğu belirlenmesinin ardından operasyon düzenlendi. Operasyonda M.A gözaltına alınırken, içeride yapılan aramalarda ise 5 adet 5 litrelik pet şişeler içerisinde toplam 25 litre etil alkol, 12 adet 0,5 litre pet şişeler içerisinde sahte rakı olduğu değerlendirilen 5,8 litre sıvı madde, 11 adet 0,5 litre pet şişeler içerisinde sahte viski olduğu değerlendirilen 5,5 litre sıvı madde ele geçirildi.

Büyükçekmece'de sahte alkol operasyonu... Litrelerce sahte alkol ele geçirildi

Büyükçekmece'de sahte alkol operasyonu... Litrelerce sahte alkol ele geçirildi

Büyükçekmece'de sahte alkol operasyonu... Litrelerce sahte alkol ele geçirildi

Büyükçekmece'de sahte alkol operasyonu... Litrelerce sahte alkol ele geçirildi

Sahte içkiden hayatını kaybeden 4 çocuk annesi kadının kocası, o anları anlattı: Eşim çığlık çığlığa öldü

Sahte içkiden hayatını kaybeden 4 çocuk annesi kadının kocası, o anları anlattı: Eşim çığlık çığlığa öldü

 Bakan Koca'nın tepkisini çeken saldırıda yeni gelişme: Yeni deliller üzerine yakalanarak gözaltına alındı

Bakan Koca'nın tepkisini çeken saldırıda yeni gelişme: Yeni deliller üzerine yakalanarak gözaltına alındı

 Sahte alkol faciası Tekirdağ'a da sıçradı: 2 ölü

Sahte alkol faciası Tekirdağ'a da sıçradı: 2 ölü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title