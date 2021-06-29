Son dakika haberi | Büyükçekmece'de restoran çıkışı öldüren dayak kamerada
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Son dakika haberi | Büyükçekmece'de restoran çıkışı öldüren dayak kamerada

Son dakika haberi | Büyükçekmece'de restoran çıkışı öldüren dayak kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Büyükçekmece'de gece saatlerinde bir restoranda yemek yedikten sonra kavga eden şahıslardan birisi, kafasına ve vücuduna aldığı darbelerden sonra fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Büyükçekmece'de gece saatlerinde bir restoranda yemek yedikten sonra kavga eden şahıslardan birisi, kafasına ve vücuduna aldığı darbelerden sonra fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaşanan darp anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz hafta gece saatlerinde Büyükçekmece Sahili'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında S.E. isimli şahsın da olduğu grup, gece saatlerinde sahilde bulunan bir mekanda yemek yedi. Ardından gruptakiler arasında henüz bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Çıkan kavganın ardından S.E. ve diğer iki kişi mekan önünde tartıştı. Tartışma yol kenarında yumruklu kavgaya dönüştü. S.E. kafasına ve vücuduna aldığı darbelerle yere yığıldı. Olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırılan E. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili kaçan şüphelileri arıyor.

Ölümüne dayak güvenlik kamerasında

Yaşanan anlar ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, E.'nin yanında 2 adamla tartışması daha sonra ise dayak yemesi sonrasında ise yere yığılması yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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