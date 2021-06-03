Son dakika haberi | Büyükçekmece'de Nazım Hikmet ölümünün 58. ölüm yıl dönümünde anıldı
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Son dakika haberi | Büyükçekmece'de Nazım Hikmet ölümünün 58. ölüm yıl dönümünde anıldı

İhlas Haber Ajansı / Hakan Polat - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Büyükçekmece'de Nazım Hikmet ölümünün 58. ölüm yıl dönümünde anıldı Büyükçekmece'de, dünyaca ünlü şair Nazım Hikmet ölümünün 58. yıl dönümünde düzenlenen resim sergisiyle anıldı.

Büyükçekmece'de Nazım Hikmet ölümünün 58. ölüm yıl dönümünde anıldı

İSTANBUL - Büyükçekmece'de, dünyaca ünlü şair Nazım Hikmet ölümünün 58. yıl dönümünde düzenlenen resim sergisiyle anıldı. Etkinliğin devamında ise 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü nedeniyle Nazım Hikmet'in "Güzel Günler Göreceğiz Çocuklar" şiirinden ilham alınarak "Bisikletleri de Maviliklere Süreceğiz" bisiklet turu düzenlendi.

Büyükçekmece'de, dünyaca ünlü Nazım Hikmet'in 58. ölüm yıl dönümü ve 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. Nazım Hikmet'in şiirlerinden biri olan "Kız Çocuğu"ndan yola çıkılarak çocukların yaptığı resimler "Çocukların Barışı" isimli sergide gösterildi. Gösterimde çocuklara Nazım Hikmet'in kitapları da dağıtıldı. Etkinliğin devamında ise 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. Nazım Hikmet'in "Güzel Günler Göreceğiz Çocuklar" şiirinin ilham alınarak düzenlenen "Bisikletleri de Maviliklere Süreceğiz" bisiklet turu Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün start vermesiyle başladı. Etkinlikler hakkında açıklama yapan Akgün ise, "Büyük düşünür, büyük edebiyatçı ve büyük şair Nazım Hikmet'i aramızdan ayrılışının 58'inci yılında anıyoruz. Ayrıca bugün 3 Haziran Dünya Bisiklet Binme Günü olarak ilan edilmiş ve birkaç yıldır kutlanıyor. Biz de bu iki önemli olayı birleştirdik ve büyük ustanın da dediği gibi "Bisikletleri de maviliklere süreceğiz" diyerek bu etkinlikleri planladık. Bugün hem dünya şairi Nazım Hikmet'i anlamaya ve anmaya çalışıyoruz hem de bisiklet binmenin sadece bir spor olmadığını ayrıyeten bir ulaşım aracı olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü dünyanın değişen iklim koşullarının, salınan sera gazlarının ne kadar tehlikeli olduğunu biliyoruz. Bu sebeple doğanın ve havanın daha az kirletilmesi ve iklim değişikliğinin önlenmesi için tüm yurttaşlarıma bisikleti bir ulaşım aracı olarak kullanmalarını tavsiye ediyorum" dedi.

Son dakika haberi | Büyükçekmece'de Nazım Hikmet ölümünün 58. ölüm yıl dönümünde anıldı
Son dakika haberi | Büyükçekmece'de Nazım Hikmet ölümünün 58. ölüm yıl dönümünde anıldı
Son dakika haberi | Büyükçekmece'de Nazım Hikmet ölümünün 58. ölüm yıl dönümünde anıldı
Son dakika haberi | Büyükçekmece'de Nazım Hikmet ölümünün 58. ölüm yıl dönümünde anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hakan Polat

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Son dakika haberi | Büyükçekmece'de Nazım Hikmet ölümünün 58. ölüm yıl dönümünde anıldı - Haberler
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