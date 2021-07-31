Son dakika haberleri... Büyükçekmece'de korkutan yangın

Son dakika haberleri: Büyükçekmece'de korkutan yangın Büyükçekmece Mimarsinan Mahallesi'nde boş bir arazide yangın çıktı.

Büyükçekmece'de korkutan yangın

İSTANBUL - Büyükçekmece Mimarsinan Mahallesi'nde boş bir arazide yangın çıktı. Yangında can veya mal kaybı meydana gelmezken, gökyüzünü dumanlar kapladı.

Olay Büyükçekmece Mimarsinan Mahallesi'nde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kabloların bakırını daha rahat alabilmek için plastik kabloları yakan iki kişinin yaktığı ateş kontrolden çıktı ve içinde kepçe ile kamyonların bulunduğu boş arsanın bir kısmının yanmasına sebep oldu. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Olayda, can ve mal kaybı yaşanmadı.

"Yangına kimse kayıtlı kalmıyor"

Geçtiğimiz sene kendi dorsesinin yandığını söyleyen Sinan Dereler, "Kablocuların yaktığı kıvılcım giderek büyüyerek, önce lastiklere sonra araziye sıçradı. Bizim dorsemiz geçen sene yandı. Bu yangına kimse kayıtlı kalmıyor. Biz itfaiyeyi elli sefer aradık, 'ya bu küçük yangın, bunu ayağınızla da söndürürsünüz' diyor. Garajda 20 tane araç yatıyor, yangına 1 tane araçla gelmiş. Şimdi burada herkesin malı yansa ne olacak. Zaten teröristler yakacağı yeri yaktı. Az bir yeşilliğimiz vardı onu da yok ettiler" dedi.

Yangının nasıl çıktığını görmediğini söyleyen Satılmış Alper ise, "Yangın yol kenarında çıktı. Tutuşmuş, bu tarafa doğru geldi. Allah'tan makineler yanmadı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşar Çağlar Şahin