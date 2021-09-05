Son dakika haberi... Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında bina yıkımı gerçekleştirildi
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Son dakika haberi... Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında bina yıkımı gerçekleştirildi

İhlas Haber Ajansı / Melike İnal - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında bina yıkımı gerçekleştirildi Bakan Akgün "Hedef Büyükçekmece'yi 3 sene içerisinde depreme yüzde 90 hazır hale getirmek" Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm projesi kapsamında riskli bir binanın yıkımı gerçekleştirildi.

Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında bina yıkımı gerçekleştirildi

Bakan Akgün "Hedef Büyükçekmece'yi 3 sene içerisinde depreme yüzde 90 hazır hale getirmek"

İSTANBUL - Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm projesi kapsamında riskli bir binanın yıkımı gerçekleştirildi. Yıkıma katılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün "Hedef Büyükçekmece'yi 3 sene içerisinde depreme yüzde 90 hazır hale getirmek" dedi.

Büyükçekmece 19 Mayıs Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan 30 yıllık 5 katlı riskli binanın yıkımı gerçekleştirildi. Yıkım başlamadan önce zabıta ekipleri tarafından güvenlik önlemi alınırken, çevrede toz oluşmaması için riskli binaya su sıkıldı. 6 ay önce boşaltılan binanın yıkıldığı bölgeye gelen Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün "Hep kulağımda hep kafamda büyük İstanbul depremi onunla yatıyoruz onunla kalkıyoruz. Ekibimiz ile beraber 2000 yılından bu yana çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Büyükçekmece'den haftada böyle 20 bina yıkılıyor. Deprem yıkmadan biz yıkacağız hepsini ve vatandaşımızın ölmesini engelleyeceğiz. Bu deprem geliyor. Bu deprem İstanbul'da yüzbinlerce can alacak. Ben kendi ilçemden sorumluyum. Kendi ilçemde tehlike arz eden binalardan başladık. Şu ana kadar 37 binden fazla konutu yeniledik. Allah akıl vermiş aklımızı kullanacağız bir an önce zaman kaybetmeden tüm İstanbul'u depreme hazırlamamız lazım. Bugünkü şartlarda 7 ve üzeri bir deprem olursa korkunç bir manzara ile karşı karşıya kalacağız. Hedef Büyükçekmece'yi 3 sene içerisinde depreme yüzde 90 hazır hale getirmek" şeklinde konuştu.

Mimar Mustafa Güray İnangil ise "Büyükçekmece 2. sınıf deprem bölgesi iken 1999'dan sonra 1. sınıf deprem bölgesi oldu. Burada büyük bir sıvılaşma riski var. Jöle gibi bir toprak üzerinde binalar oturuyor. Temel sistemlerinde su izolasyonu yapılmadığı için su üst katlara kadar çıkıyor. 99'dan önce yapılan tüm binaların yıkılıp yeniden yapılması lazım" dedi.

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Son dakika haberi... Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında bina yıkımı gerçekleştirildi
Son dakika haberi... Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında bina yıkımı gerçekleştirildi
Son dakika haberi... Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında bina yıkımı gerçekleştirildi
Son dakika haberi... Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında bina yıkımı gerçekleştirildi
Son dakika haberi... Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında bina yıkımı gerçekleştirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Melike İnal

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