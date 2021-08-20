BÜYÜKÇEKMECE'DE HAFRİYAT KAMYONUN ALTINDA KALAN YAŞLI ADAM ÖLDÜ
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BÜYÜKÇEKMECE'DE HAFRİYAT KAMYONUN ALTINDA KALAN YAŞLI ADAM ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BÜYÜKÇEKMECE'de, hafriyat kamyonunun altında kalan Mustafa Göçmen (76), hayatını kaybetti.

BÜYÜKÇEKMECE'de, hafriyat kamyonunun altında kalan Mustafa Göçmen (76), hayatını kaybetti. Kamyonun sürücüsü, olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Kaza, saat 15.00 sıralarında TEM Otoyolu Hadımköy Bağlantı Yolu Büyükçekmece Kesimi Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan 76 yaşındaki Mustafa Göçmen'e, hafriyat kamyonu çarptı. Çevredekilerin uyarısı ile geri gelmeye çalışan kamyon, bu sefer de Göçmen'in üzerinden geçti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. \tSağlık ekipleri, Göçmen'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Kamyon sürücüsü, olay yerinde sinir krizi geçirdi. Polis ve çevredekilerin sakinleştirdiği sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

"YOLUN ORTASINDA KALDI"

Kazayı gören Muhammed Çetin, "Buradaki ışıklarımız çalışmıyor. Amca ışık olmadığı yerden karşıya geçti. Yolun ortasında kaldı. Şoför görmedi bir kere vurdu. Millet bağırınca panikledi, geri aldı bu sefer. Sonuçta ölüm oldu" dedi. Başka bir kişi ise "Biz de buradaydık. Bağırdık adama ama o sırada üzerine çıktı. Üzerinden geçti. Biz bağırınca geri indi. Çok geç oldu" diye konuştu.

BÜYÜKÇEKMECE'DE HAFRİYAT KAMYONUN ALTINDA KALAN YAŞLI ADAM ÖLDÜ
BÜYÜKÇEKMECE'DE HAFRİYAT KAMYONUN ALTINDA KALAN YAŞLI ADAM ÖLDÜ
BÜYÜKÇEKMECE'DE HAFRİYAT KAMYONUN ALTINDA KALAN YAŞLI ADAM ÖLDÜ
BÜYÜKÇEKMECE'DE HAFRİYAT KAMYONUN ALTINDA KALAN YAŞLI ADAM ÖLDÜ
BÜYÜKÇEKMECE'DE HAFRİYAT KAMYONUN ALTINDA KALAN YAŞLI ADAM ÖLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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BÜYÜKÇEKMECE'DE HAFRİYAT KAMYONUN ALTINDA KALAN YAŞLI ADAM ÖLDÜ - Haberler
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