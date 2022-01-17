Büyükçekmece'de fabrika yangını, ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor - Haberler
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Büyükçekmece'de fabrika yangını, ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Büyükçekmece'de bir fabrikada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Büyükçekmece'de bir fabrikada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Büyükçekmece Türkoba Mahallesi Sınır Caddesindeki bir fabrikada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

(Ensar Kıranlıoğlu/İHA)

Büyükçekmece'de fabrika yangını, ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor

Büyükçekmece'de fabrika yangını, ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor

Büyükçekmece'de fabrika yangını, ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor

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Yangın çıkan dairenin alt katında oturan kadın, itfaiyecilere balkondan ayet tutarak destek verdi
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Büyükçekmece, Yangın, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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