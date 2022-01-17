Büyükçekmece'de fabrika yangını, ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor

Büyükçekmece'de bir fabrikada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Büyükçekmece'de bir fabrikada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Büyükçekmece Türkoba Mahallesi Sınır Caddesindeki bir fabrikada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

(Ensar Kıranlıoğlu/İHA)