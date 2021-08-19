Son dakika haberi | Büyükçekmece'de eski karısını boğarak öldüren zanlı yakalandı
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Son dakika haberi | Büyükçekmece'de eski karısını boğarak öldüren zanlı yakalandı

Son dakika haberi | Büyükçekmece'de eski karısını boğarak öldüren zanlı yakalandı
Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Büyükçekmece'de eski karısını yaşanan tartışmanın ardından boğarak öldürdüğü belirlenen zanlı gözaltına alındı.

Büyükçekmece'de eski karısını yaşanan tartışmanın ardından boğarak öldürdüğü belirlenen zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, önceki gece 01.00 sıralarında Dizdariye Mahallesi'ndeki adreste bir kadının öldürüldüğü ihbarı üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, Fatma İnan (50) olduğu belirlenen kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri, yapılan araştırmada maktulü öldürdüğü tespit edilen Metin S.'yi gözaltına alındı.

Şüpheli Metin S.'nin, 2014'te boşandığı ancak aynı evde yaşamaya devam ettikleri Fatma İnan'ı tartışmaların ardından boğarak öldürdüğü belirletildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu

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