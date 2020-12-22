Son dakika haberi... Büyükakın çalışmaları yerinde inceledi
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Son dakika haberi... Büyükakın çalışmaları yerinde inceledi

22.12.2020 13:16 | Son Güncelleme: 22.12.2020 13:21
Son dakika haberi... Büyükakın çalışmaları yerinde inceledi

Son dakika haberleri: Başkan Büyükakın, 268 kilometre uzunluğunda, 168,5 milyon TL tutarındaki yatırım bedeliyle yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Büyükakın, 268 kilometre uzunluğunda, 168,5 milyon TL tutarındaki yatırım bedeliyle yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli'nin Derince ilçesinde toplam 268 kilometre uzunluğunda 168,5 milyon TL tutarındaki yatırım bedeliyle yapılan altyapı ve üstyapı çalışmalarını yerinde inceledi. İSU Genel Müdürlüğü tarafından 10 mahallede yapılacak çalışmalarda, 145 kilometre uzunluğunda içme suyu, 111 kilometre uzunluğunda kanalizasyon ve 12 kilometre uzunluğunda yağmur suyu hattı ile birlikte toplamda 268 kilometre altyapı hattı imalatı yapılacak. "Altyapı ile birlikte üstyapının eşzamanlı yapılacağı çalışma, toplamda 168,5 milyon TL'ye mal olacak" diyen Başkan Büyükakın, "Buradaki çalışmalarımızla aslında Derince'nin altını üstüne getiriyoruz. Aslında bakarsanız Adapazarı-İstanbul arası mesafeyi gidip gelecek kadar bir uzaklıktan bahsediyoruz. Derince'mize çok büyük bir altyapı ve üstyapı yatırımı yapıyoruz" dedi.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Koray Merdan, İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Gökmen Mengüç ve Mustafa Altay'ın da yer aldığı incelemelerde, Derince'de devam eden altyapı ve üstyapı çalışmalarının 2022 yılının Temmuz ayında biteceğini ifade eden Başkan Büyükakın, "Çalışmalarımız bir program dahilinde devam ediyor. Altyapı çalışması için bir caddeye girdiğimizde ardından üstyapısını da tamamlıyoruz. En hızlı şekilde hareket ederek altyapı ve üstyapısını tamamlıyoruz. Böyle olunca da vatandaşımıza vermiş olduğumuz rahatsızlık da minimum seviyeye inmiş oluyor. İnşallah Derince'nin tüm altyapı sorunu bu yatırımla giderilmiş olacak" diye konuştu.

"İlçemize yapılan bu yatırım için de Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'a teşekkür ediyorum" diyerek inceleme sonrası düşüncelerini dile getiren Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ise, "Bu çalışma çok önemli ve temel bir ihtiyaçtır. Artan nüfus yoğunluğu başta olmak üzere değişmesi gereken hatlar için bu çalışma zorunluydu. Derince'mizin çok iyi bir planlamayla altyapı ve hemen ardından üstyapısının yapılması bizleri son derece sevindirmektedir. Katkısı olan herkese ve özellikle Tahir Başkanımıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bu çalışmalar bittiğinde daha güzel bir Derince'ye ulaşacağız" dedi. - KOCAELİ

Son dakika haberi... Büyükakın çalışmaları yerinde inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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