Son dakika haberi: 'Büyük Manavgat yangını' davasında tutuklu sanığa tahliye

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçe merkezinde 28 Temmuz'da çıkan orman yangınını azmettirdiği iddiasıyla tutuklu yargılanan C.Y. (16), ilk duruşmada tahliye edildi. Orman yangınını başlattığı iddiasıyla yargılanan tutuksuz sanık M.A.T. (12) ise duruşmada "Beni 'ormanı yakmazsan ablanı ve kardeşini öldürürüm' diye tehdit etti" dedi.

Kavaklı Mahallesi'nde 28 Temmuz'da çıkan ve 4 hektarlık ormanlık alan ile çok sayıda ev ve iş yerinin zarar gördüğü yangın ile ilgili dava, 'çocuk mahkemesi' sıfatıyla Manavgat 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Orman yangınını azmettirdiği iddiasıyla tutuklanan C.Y. duruşmaya SEGBİS aracılığı ile Alanya Cezaevi'nden katıldı. Orman yangınını başlattığı iddiasıyla yargılanan tutuksuz sanık M.A.T., sanık avukatları ile 22 şikayetçiden 17'si ve Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü avukatları salonda hazır bulundu.

Hazırlanan iddianamede, M.A.T. hakkında 'kasten orman yakmak' ve 'olası kastla mala zarar vermek' suçlarından 7 yıl 1 ay hapis, 6 bin 667 gün adli para cezası, C.Y. hakkında ise aynı suçlardan ve azmettirici olduğu gerekçesiyle 14 yıl 1 ay 20 gün hapis ve 13 bin 333 gün adli para cezası talep edildi.