Son dakika haberi: "Büyük baştankara" kuşunun saksıdaki yavrularını beslediği anlar kamerada
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Son dakika haberi: "Büyük baştankara" kuşunun saksıdaki yavrularını beslediği anlar kamerada

Son dakika haberi: 'Büyük baştankara' kuşunun saksıdaki yavrularını beslediği anlar kamerada
Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, "Büyük baştankara" kuşunun çiçek serasındaki bir saksıda on yavrusu ile ilgilendiği anlar görüntülendi.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, "Büyük baştankara" kuşunun çiçek serasındaki bir saksıda on yavrusu ile ilgilendiği anlar görüntülendi.

Sınırlarının içinde Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin olduğu ilçede, 500 metrekarelik alanda kaktüs ve sukulent çiçekleri yetiştirilen serada bir testinin içine, bölgede görülen "Büyük baştankara" kuşu yuva yaptı.

Sera sahibi Serpil Uzun, ailesi ile seraya gelen 3 yaşındaki bir çocuğun dikkati sayesinde testinin içinde kuşların olduğunu fark etti.

Testiyi gözlemleyen Uzun, bir süre sonra anne kuşun yuvasını terk ettiğini düşünerek, yavruları saman koyduğu saksının içine aldı.

Saksıdaki yavruları kıymayla beslemek isteyen Uzun, annenin yuvasını terk etmediğini, saksının içinde de yavrularını beslemeyi sürdürdüğünü gördü.

Anadolu Ajansı muhabiri tarafından saksıya yerleştirilen küçük kamera ile kuşun on yavrusunu özenle beslediği, yavrularıyla ilgilendiği ve yuvasını temizlediği anlar görüntülendi.

Sera sahibi Serpil Uzun, AA muhabirine, kuş yavrularıyla yakından ilgilendiğini ve beslenmelerine yardımcı olduğunu söyledi.

"Büyük baştankara" kuşunun yavrularını korumak ve beslemek için yuva yaptığı yere gidip geldiğini ve kendisine de alıştıklarını ifade eden Uzun, "Kuş önce seradaki bir testinin içine yuva yaptı, anne kuş yuvayı terk etti diye düşünüp yavruları besleyebilmek için saksının içine aldım. Sonra anne kuş geldi ve yavrularıyla saksının içinde de ilgilenmeye başladı. Her gün seraya gelip çiçeklerle ilgileniyorum. Yeni çiçekler ekiyorum. Artık çiçeklerin yanında yavru kuşlarla da ilgileniyorum. Yuvanın yanına kıyma bırakıyorum. Anneleri gelip kıymayı yavrularına yediriyor. Dışarıdan da beslenmeleri için yavrularına yiyecek taşıyor. Yavrular rahatsız olmasın diye diğer saksıları da almıyorum. Yavrular büyüyüp uçana kadar saksılara çiçek ekmeyeceğim." diye konuştu.

İlk kez serada kuşların yuva yaptığını belirten Uzun, şunları kaydetti:

"Seranın etrafında sürekli kuşlar dolaşıyor. Zaman zaman seranın içine de giriyorlar ancak buraya yuva yapacaklarını hiç tahmin etmedim. Buraya gelen küçük bir çocuk fark etti. İlk gün 6 tane yavru gördüm, ertesi gün 10 yavru kuşu görünce çok mutlu oldum. Anneleri kuşların beslenmesi ve temizliği ile ilgileniyor. Böylelikle yaşamlarını sürdürüyorlar. Anne kuş buraya alıştı, insanlar geldiği zaman uçuyor ve karşı ağaçta sekiyor. İnsanlar gittikten sonra tekrar yuvasına dönüyor, yavrularıyla ilgileniyor. Onların büyümesini ilgiyle ve sevgiyle izliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız

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