BÜYÜ YAPMA VAADİYLE DOLANDIRICILIK DAVASINDA SANIĞA 5 YIL 2 AY 15 GÜN HAPİS

BEYKOZ'da 2018 yılında erkek arkadaşıyla sorunlar yaşayan I.A.'yı (30) yıldızname bakma ve büyü yapma vaadiyle 625 bin 650 lira dolandırdığı iddia edilen üç tutuksuz kadın sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Sanık Sevgin Mükerrem Ergüneş (46) "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis ve 2 bin 80 lira adli para cezasına çarptırılırken, 2 sanığın da ayrı ayrı beraatlerine karar verildi.

Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Sevgin Mükerrem Ergüneş ve Hatice Defne Balcı ile taraf avukatları katıldı.

Müşteki I.A.'nın avukatı "Sanıklar fikir ve eylem birliği içerisinde müvekkilimi dolandırıcılık kastıyla hakaret ederek üzerlerine atılı suçu işlemişlerdir. Zararımız giderilmemiştir. Sanıkların cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi. Söz alan sanık avukatları ise müvekkillerinin suçu işlediğine dair kanıtlanmış delil olmadığını öne sürerek, müvekkillerinin ayrı ayrı beraat etmesi yönünde talepte bulundu. Son sözü sorulan sanık Sevgin Mükerrem Ergüneş ve Hatice Defne Balcı da mahkemenin beraat kararı vermesini istedi.

BİR SANIĞA CEZA, 2 SANIĞA BERAAT KARARI

DAVANIN GEÇMİŞİ

SANIKLAR SUÇLAMALARI KABUL ETMEMİŞTİ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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