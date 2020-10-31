Son dakika haberi! Buse Hasyılmaz 9,5 saat sonra kurtarıldı - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
31.10.2020 01:17 | Son Güncelleme: 31.10.2020 01:21
Son dakika haberi: Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin 283 sokaktaki enkaz altından konuştuğu Buse Hasyılmaz 9,5 saat sonra kurtarıldı. Bakan Pakdemirli Buse Hasyılmaz'ın kurtarılmasının ardından açıklamada bulundu. (3)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun