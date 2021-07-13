Son dakika haberi! Bursaspor'un genç oyuncuları forma savaşı veriyor
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Son dakika haberi! Bursaspor'un genç oyuncuları forma savaşı veriyor

Son dakika haberi! Bursaspor'un genç oyuncuları forma savaşı veriyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika haberleri: TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da yeni sezon hazırlıkları Afyon'da devam ederken, genç oyuncuların forma savaşı teknik heyetten tam not aldı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da yeni sezon hazırlıkları Afyon'da devam ederken, genç oyuncuların forma savaşı teknik heyetten tam not aldı. Transfer yasağının kalmasını bekleyen Teknik Direktör Mustafa Er ise en iyi performansı gösteren genç oyuncuları belirlemeye çalışıyor.

TFF 1. Lig'de bu sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Bursaspor'da transfer tahtası ile ilgili ciddi anlamda yol katedildi. Bu durum da genç futbolcuların sahadaki performansının daha da artmasına neden oldu. Yeni sezon hazırlıklarını Afyon'da yaptığı kamp çalışmaları ile devam eden yeşil-beyazlılarda, genç oyuncuların hırslı görüntüsü dikkatlerden kaçmadı. Bu durum Teknik Direktör Mustafa Er'i de oldukça memnun ediyor. 41 yaşındaki teknik adam, transfer yasağının kalkmasıyla birlikte en az 10 ismi kadrosuna katmayı planlarken, mevcut genç oyuncularından hangilerinin A takımda kalacağını da belirlemeye çalılıyor. - BURSA

Son dakika haberi! Bursaspor'un genç oyuncuları forma savaşı veriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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