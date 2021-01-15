Son dakika haberi | Bursaspor tecrübe kazandıkça direnci arttı

Son dakika gelişmesine göre Genç oyuncuların ağırlıkta olduğu bir kadro ile mücadele veren Bursaspor, oyuncularının deneyim kazanmasıyla daha fazla direnç göstermeye başladı.

Genç oyuncuların ağırlıkta olduğu bir kadro ile mücadele veren Bursaspor, oyuncularının deneyim kazanmasıyla daha fazla direnç göstermeye başladı.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Bursaspor, devreyi 27 puan ile noktalarken birçok mücadelede de öne geçmesine karşın, üstünlüğünü koruyamadı. Geride kalan 17 karşılaşmada 13 kez ilk golü kaydeden Bursa temsilcisi, bu mücadelelerin 6'sında puanlar kaybetti.

Bu sezon genç oyuncuların ağırlıkta olduğu bir kadro ile ter döken Bursa ekibinin, puan kayıplarının önemli kısmı ilk 10 haftalık periyotta gelirken; maçlar ilerledikçe tecrübe kazanan ve istikrara kavuşan ekip, devrenin son haftalarına doğru ise skor avantajlarını galibiyete çevirmesini bildi.Öne geçtiği mücadelelerin 7'sini kazanan Bursaspor, 2 kez de berabere kaldı. Böylelikle 23 puanı hanesine yazdıran Bursa ekibi, 4 karşılaşmada ise sahadan mağlup ayrıldı. Yeşil beyazlılar, ilk yarı boyunca sadece 4 kez ilk golü kalesinde gördü. Bu mücadelelerinin de ikisini kaybeden Bursa ekibi, birer galibiyet ve beraberlik elde etti.

Ligde son 5 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Bursaspor, 4 kez de galibiyete ulaşarak ligin son 5 haftalık diliminde en başarılı ekiplerden biri oldu.

- Bursa

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL