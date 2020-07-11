Son dakika haberi | Bursaspor, Menemenspor'u ağırlıyor Son dakika gelişmesine göre Bursaspor, kritik mücadelede Ekol Göz Menemenspor'u ağırlayacak.

Bursaspor, kritik mücadelede Ekol Göz Menemenspor'u ağırlayacak. Süper Lig iddiasını koruyan Bursa temsilcisi, kazanması halinde son haftaya avantajlı girecek.

TFF 1'inci Lig'de kader haftalarına girilirken, Bursaspor normal sezonda sahasındaki son maçına çıkıyor. Süper Lig'e direkt olarak yükselmek için ilk iki sırada sezonu tamamlamayı hedefleyen yeşil-beyazlılar, yarın Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Ekol Göz Menemenspor'u ağırlayacak. Saat 17.30'da başlayacak mücadelede Bahattin Şimşek düdük çalacak. Şimşek'in yardımcılıklarını Kamil Çetin ve Bilal Gölen yapacak.

ÇEKİŞME SÜRÜYORSüper Lig için 6 ekip iddiasını korurken, bu hafta oynanacak maçlar sıralamaya da doğrudan etki edecek. Hatayspor, 60 puan ile lider girdiği haftada küme düşen Adanaspor'u deplasmanda yendiği takdirde şampiyonluğunu ilan edecek. 56 puanlı Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 51 puan ile Play-Off hattının hemen gerisindeki Altay'a konuk olacak. 55'er puanla Adana Demirspor ve Bursaspor sıralanırken, Adana ekibi, Cesar Grup Ümraniyespor deplasmanına çıkacak. Ayrıca 54 puanlı Akhisarspor, Boluspor deplasmanında; 53 puanlı Fatih Karagümrük de Keçiörengücü deplasmanında boy gösterecek. Tüm maçlar saat 17.30'da başlayacak.BURSASPOR TAMAMEN BU MAÇA ODAKLANDIBursa'da camia, tamamen Ekol Göz Menemenspor maçı için kenetlendi. Kazanarak Süper Lig iddiasını son haftaya taşımak isteyen Bursaspor, normal sezonu Hatayspor deplasmanında kapatacak. İrfan Buz yönetiminde çıktığı 3 maçta da tek gollü galibiyetler elde ederek, 9 puanı hanesine yazdıran yeşil-beyazlılar, aynı zamanda bu serisini de sürdürme peşinde. Puan kaybına tahammülü olmayan Bursaspor, bu maçı kazanması halinde ikincilik şansını kuvvetlendirerek, aynı zamanda Play-Off'u da garantileyecek.EVİNDE ETKİLİBursaspor, iç sahada etkili bir görüntü çiziyor. Ligin evinde en başarılı üçüncü ekibi olan Bursa temsilcisi, sahasındaki 16 maçta 34 puan topladı. Evinde son 6 maçtır kaybetmeyen yeşil-beyazlılar, aynı zamanda son iki maçtan da kalesini gole kapatarak galibiyetle ayrıldı.Ekol Göz Menemenspor ise deplasmandaki 16 maçında 22 puan topladı. İzmir temsilcisi, dış sahadaki son 8 maçında yalnızca bir galibiyet alırken, 5 kez de mağlup oldu. Ligin ilk yarısında iki takım arasında İzmir'de oynanan maçı ise Menemenspor 2-1 kazandı.

Kaynak: DHA