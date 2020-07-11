HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
FLASH HABER: Ayasofya, 86 yıl sonra ibadete açıldı! İlk namaz 24 Temmuz Cuma günü kılınacak.

Son dakika haberi | Bursaspor, Menemenspor'u ağırlıyor

Son dakika gelişmesine göre Bursaspor, kritik mücadelede Ekol Göz Menemenspor'u ağırlayacak.

Son dakika haberi | Bursaspor, Menemenspor'u ağırlıyor
11.07.2020 10:24 | Son Güncelleme: 11.07.2020 10:28

Bursaspor, kritik mücadelede Ekol Göz Menemenspor'u ağırlayacak. Süper Lig iddiasını koruyan Bursa temsilcisi, kazanması halinde son haftaya avantajlı girecek.

TFF 1'inci Lig'de kader haftalarına girilirken, Bursaspor normal sezonda sahasındaki son maçına çıkıyor. Süper Lig'e direkt olarak yükselmek için ilk iki sırada sezonu tamamlamayı hedefleyen yeşil-beyazlılar, yarın Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Ekol Göz Menemenspor'u ağırlayacak. Saat 17.30'da başlayacak mücadelede Bahattin Şimşek düdük çalacak. Şimşek'in yardımcılıklarını Kamil Çetin ve Bilal Gölen yapacak.

ÇEKİŞME SÜRÜYORSüper Lig için 6 ekip iddiasını korurken, bu hafta oynanacak maçlar sıralamaya da doğrudan etki edecek. Hatayspor, 60 puan ile lider girdiği haftada küme düşen Adanaspor'u deplasmanda yendiği takdirde şampiyonluğunu ilan edecek. 56 puanlı Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 51 puan ile Play-Off hattının hemen gerisindeki Altay'a konuk olacak. 55'er puanla Adana Demirspor ve Bursaspor sıralanırken, Adana ekibi, Cesar Grup Ümraniyespor deplasmanına çıkacak. Ayrıca 54 puanlı Akhisarspor, Boluspor deplasmanında; 53 puanlı Fatih Karagümrük de Keçiörengücü deplasmanında boy gösterecek. Tüm maçlar saat 17.30'da başlayacak.BURSASPOR TAMAMEN BU MAÇA ODAKLANDIBursa'da camia, tamamen Ekol Göz Menemenspor maçı için kenetlendi. Kazanarak Süper Lig iddiasını son haftaya taşımak isteyen Bursaspor, normal sezonu Hatayspor deplasmanında kapatacak. İrfan Buz yönetiminde çıktığı 3 maçta da tek gollü galibiyetler elde ederek, 9 puanı hanesine yazdıran yeşil-beyazlılar, aynı zamanda bu serisini de sürdürme peşinde. Puan kaybına tahammülü olmayan Bursaspor, bu maçı kazanması halinde ikincilik şansını kuvvetlendirerek, aynı zamanda Play-Off'u da garantileyecek.EVİNDE ETKİLİBursaspor, iç sahada etkili bir görüntü çiziyor. Ligin evinde en başarılı üçüncü ekibi olan Bursa temsilcisi, sahasındaki 16 maçta 34 puan topladı. Evinde son 6 maçtır kaybetmeyen yeşil-beyazlılar, aynı zamanda son iki maçtan da kalesini gole kapatarak galibiyetle ayrıldı.Ekol Göz Menemenspor ise deplasmandaki 16 maçında 22 puan topladı. İzmir temsilcisi, dış sahadaki son 8 maçında yalnızca bir galibiyet alırken, 5 kez de mağlup oldu. Ligin ilk yarısında iki takım arasında İzmir'de oynanan maçı ise Menemenspor 2-1 kazandı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Muharrem İnce'den, Ayasofya'nın yeniden cami olması kararının ardından 'Atatürk'e dua etmeliyiz' yorumu Politika
Muharrem İnce'den, Ayasofya'nın yeniden cami olması kararının ardından "Atatürk'e dua etmeliyiz" yorumu
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu Magazin
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu
Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı Ekonomi
Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı
Bilim Kurulu üyesi anlattı: Okullar açılırsa iki farklı eğitim modeli üzerinde duruluyor Yaşam
Bilim Kurulu üyesi anlattı: Okullar açılırsa iki farklı eğitim modeli üzerinde duruluyor
Meral Akşener, İYİ Partili Levent Özeren'in hakaret mesajları için Semiha Yıldırım'dan özür diledi Güncel
Meral Akşener, İYİ Partili Levent Özeren'in hakaret mesajları için Semiha Yıldırım'dan özür diledi
ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi Politika
ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi
AK Parti'nin üzerinde çalıştığı daraltılmış bölge seçim sistemi gelirse İstanbul'da 30'a ayrılacak
AK Parti'nin üzerinde çalıştığı daraltılmış bölge seçim sistemi gelirse İstanbul'da 30'a ayrılacak
İstanbul'un göbeğinde cinsel organını gösteren taksici serbest
İstanbul'un göbeğinde cinsel organını gösteren taksici serbest
Bir gün önce tıraş olduğu berber kalfasını öldüren saldırgan yakalandı, cinayet anı kamerada
Bir gün önce tıraş olduğu berber kalfasını öldüren saldırgan yakalandı, cinayet anı kamerada
Herkesin cevabını merak ettiği soru: Ayasofya Camii'nin imamı kim?
Herkesin cevabını merak ettiği soru: Ayasofya Camii'nin imamı kim?
Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın
Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
26 yıldır mücadele verdiği Ayasofya davasını kazanan Kandemir: Çok sevinçliyim, ilk namaza gideceğim
26 yıldır mücadele verdiği Ayasofya davasını kazanan Kandemir: Çok sevinçliyim, ilk namaza gideceğim
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun
Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti
Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti
Manken Tuğba Özay, havuz başındaki cesur pozlarıyla kendine hayran bırakıyor
Manken Tuğba Özay, havuz başındaki cesur pozlarıyla kendine hayran bırakıyor
Meteoroloji'den 4 il için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 4 il için sağanak yağış uyarısı
Ayasofya'nın yeniden cami olmasına dünyadan destek yağdı
Ayasofya'nın yeniden cami olmasına dünyadan destek yağdı
Vefat eden annenin doğuma 10 gün kala paylaşımları yürek dağladı
Vefat eden annenin doğuma 10 gün kala paylaşımları yürek dağladı
Survivor'da bir ilk! Canlı yayınlanan dokunulmazlık oyununu kazanan isim belli oldu
Survivor'da bir ilk! Canlı yayınlanan dokunulmazlık oyununu kazanan isim belli oldu
Mozaikler kapatılacak mı? Gözler salı gününe çevrildi; ilk namaz böyle olacak!
Mozaikler kapatılacak mı? Gözler salı gününe çevrildi; ilk namaz böyle olacak!
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den 'Pişman mısınız?' sorusuna tepki çeken yanıt
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den "Pişman mısınız?" sorusuna tepki çeken yanıt
Ayasofya Camii'nin halılarının masrafını Cumhurbaşkanı Erdoğan mı karşıladı? Tarihçi isim onu işaret etti
Ayasofya Camii'nin halılarının masrafını Cumhurbaşkanı Erdoğan mı karşıladı? Tarihçi isim onu işaret etti
Rusya'da evden kaçan 8 yaşındaki çocuk, cinsel istismara uğradıktan sonra vahşice katledildi
Rusya'da evden kaçan 8 yaşındaki çocuk, cinsel istismara uğradıktan sonra vahşice katledildi
Üst üste iki gün evinde yangın çıkan genç, bina sakinleri tarafından dövüldü
Üst üste iki gün evinde yangın çıkan genç, bina sakinleri tarafından dövüldü
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı
1970'ten bu yana Türkiye'de hiç görülmeyen mersin balığı Küçükçekmece Gölü'nde ölü bulundu
1970'ten bu yana Türkiye'de hiç görülmeyen mersin balığı Küçükçekmece Gölü'nde ölü bulundu
Danıştay'ın Ayasofya'da ibadetin önünü açmasının ardından Twitter'da ilk tepkiler
Danıştay'ın Ayasofya'da ibadetin önünü açmasının ardından Twitter'da ilk tepkiler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Özgür Özel Murat Kurum Erol Katırcıoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Cem Davran Gülben Ergen İbrahim Tatlıses
Spor Sergen Yalçın Mete Kalkavan Emre Belözoğlu İbrahim Üzülmez Robert Prosinecki
Daha Fazla Temmuz Antalya Ayasofya Danıştay
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Bursaspor, Menemenspor'u ağırlıyor - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.7.2020 10:35:30. #1.14#
title