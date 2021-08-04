Son dakika haberi | Bursaspor, kaleci Erhan Erentürk'ü transfer etti
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Son dakika haberi | Bursaspor, kaleci Erhan Erentürk'ü transfer etti

Son dakika haberi | Bursaspor, kaleci Erhan Erentürk'ü transfer etti
Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin - Haberler | Spor

Son dakika haber: TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, kaleci Erhan Erentürk'ü kadrosuna kattı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, kaleci Erhan Erentürk'ü kadrosuna kattı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Altınordu formasını terleten 26 yaşındaki file bekçisi ile anlaşma sağlandı.

Açıklamada, "Erhan Erentürk'e kulübümüze hoş geldin diyor, Bursaspor formasıyla başarılı bir kariyer geçirmesini diliyoruz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin

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