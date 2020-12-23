Son dakika haberi... Bursaspor imkansızlıklara rağmen geçen sezonu yakalıyor

Son dakika haberlerine göre Transfer yasağı sebebiyle bu sezona genç ağırlıklı bir kadro ile mücadele etme kararı alan Bursaspor, 10'larca transferin yapıldığı, birçok teknik adamın değiştiği geçen sezonu yakalamak üzere.

Transfer yasağı sebebiyle bu sezona genç ağırlıklı bir kadro ile mücadele etme kararı alan Bursaspor, 10'larca transferin yapıldığı, birçok teknik adamın değiştiği geçen sezonu yakalamak üzere. Yeşil beyazlılar, ilk yarının son ilki maçını kazanması halinde 27 puana yükselecek ve 2019-2020 sezonu seviyesine gelecek.

Bursaspor, 15 haftası geride kalan TFF 1.Lig'de 21 puan topladı. Sezona transfer yasağı ve maddi krizle başlayan yeşil beyazlı takım genç ağırlık bir kadro ile mücadele etmek zorunda kalmıştı. Futbol kamuoyunda Bursaspor'un ligde kalma mücadelesi vereceği düşünülürken, tam aksi bir tablo ortaya çıktı. Yeşil beyazlı takım futbolcuları gösterdikleri performansla sadece Bursaspor camiasında değil Türkiye'de dikkat çeken bir başarıya imza attı. Nitekim Bursaspor, sezonun ilk yarısındaki kalan iki maçını da kazanırsa geçen seneyi yakalamış oluyor. 10'larca transferin yapıldığı birçok teknik adamın değiştiği sezonda Bursaspor ilk 17 haftalık dilimi 27 puanla tamamlamıştı. Bu sezon ise yaşanan zorluklara rağmen 15 haftada 21 puan toplandı ve Ziraat Türkiye Kupası'nda önemli başarılara imza attı. Teknik Direktör Mustafa Er yönetimindeki Yeşil beyazlılar, bu hafta Eskişehirspor, sonraki hafta ise Keçiörengücü'yle karşı karşıya gelecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı