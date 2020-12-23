Son dakika haberi... Bursaspor imkansızlıklara rağmen geçen sezonu yakalıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi... Bursaspor imkansızlıklara rağmen geçen sezonu yakalıyor

23.12.2020 11:39 | Son Güncelleme: 23.12.2020 11:42
Son dakika haberi... Bursaspor imkansızlıklara rağmen geçen sezonu yakalıyor

Son dakika haberlerine göre Transfer yasağı sebebiyle bu sezona genç ağırlıklı bir kadro ile mücadele etme kararı alan Bursaspor, 10'larca transferin yapıldığı, birçok teknik adamın değiştiği geçen sezonu yakalamak üzere.

Transfer yasağı sebebiyle bu sezona genç ağırlıklı bir kadro ile mücadele etme kararı alan Bursaspor, 10'larca transferin yapıldığı, birçok teknik adamın değiştiği geçen sezonu yakalamak üzere. Yeşil beyazlılar, ilk yarının son ilki maçını kazanması halinde 27 puana yükselecek ve 2019-2020 sezonu seviyesine gelecek.

Bursaspor, 15 haftası geride kalan TFF 1.Lig'de 21 puan topladı. Sezona transfer yasağı ve maddi krizle başlayan yeşil beyazlı takım genç ağırlık bir kadro ile mücadele etmek zorunda kalmıştı. Futbol kamuoyunda Bursaspor'un ligde kalma mücadelesi vereceği düşünülürken, tam aksi bir tablo ortaya çıktı. Yeşil beyazlı takım futbolcuları gösterdikleri performansla sadece Bursaspor camiasında değil Türkiye'de dikkat çeken bir başarıya imza attı. Nitekim Bursaspor, sezonun ilk yarısındaki kalan iki maçını da kazanırsa geçen seneyi yakalamış oluyor. 10'larca transferin yapıldığı birçok teknik adamın değiştiği sezonda Bursaspor ilk 17 haftalık dilimi 27 puanla tamamlamıştı. Bu sezon ise yaşanan zorluklara rağmen 15 haftada 21 puan toplandı ve Ziraat Türkiye Kupası'nda önemli başarılara imza attı. Teknik Direktör Mustafa Er yönetimindeki Yeşil beyazlılar, bu hafta Eskişehirspor, sonraki hafta ise Keçiörengücü'yle karşı karşıya gelecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay İsmail Demir Özlem Zengin Donald Trump Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Berk Oktay Coşkun Sabah Aslı Tandoğan Burak Özçivit
Spor Arda Turan Ozan Tufan Burak Yılmaz Sergen Yalçın Mauricio Lemos
Tüm Haberler Türk Göztepe İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Bursaspor imkansızlıklara rağmen geçen sezonu yakalıyor | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 11:42:59. #1.15#
title