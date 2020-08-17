Son dakika haberi! Bursaspor'dan potaya yeni transfer
Son dakika spor haberi... Yeşil-beyazlılar, Kenny Kadji'yi renklerine bağladı.
17.08.2020 18:45 | Son Güncelleme: 17.08.2020 19:39
Yeşil-beyazlılar, Kenny Kadji'yi renklerine bağladı.
Frutti Extra Bursaspor, transferlerine bir yenisini daha ekledi. Yeşil-beyazlılar, Kamerunlu pivot Kenny Kadji'yi kadrosuna kattı. Bursa'ya gelen Kadji, sağlık kontrollerinin ardından takımla birlikte çalışmalara başlayacak. - BURSA
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: İHA