Son dakika haberi... Bursaspor'dan giden kaleciler yeni takımlarında şans bulamıyor
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Son dakika haberi... Bursaspor'dan giden kaleciler yeni takımlarında şans bulamıyor

15.10.2020 11:28 | Son Güncelleme: 15.10.2020 11:33
Son dakika haberi... Bursaspor'dan giden kaleciler yeni takımlarında şans bulamıyor

Son dakika haberleri... Son yıllarda Bursaspor'un kalesini koruyan isimler sergiledikleri performansla birçok takımın dikkatini çekmiş ve transfer olmuştu.

Son yıllarda Bursaspor'un kalesini koruyan isimler sergiledikleri performansla birçok takımın dikkatini çekmiş ve transfer olmuştu. Ancak o eldivenler aynı başarıyı yeni takımlarında gösteremedi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, son yıllarda kaleci transferleriyle dikkat çekiyor. Hem altyapısındaki hem de transfer ettiği eldivenleri parlatmasıyla ön plana çıkan yeşil-beyazlı ekip, yeni sezonda kalesini genç eldivenlere teslim etti. Ancak Bursaspor'dan giden kaleciler ise yeni takımlarında adeta yokları oynuyor. Son olarak Gaziantep Futbol Kulübü'ne giden Çağlar Şahin Akbaba, henüz 1 dakika bile resmi maçlarda forma şansı bulamadı. Daha önce yolların ayrıldığı isimlere bakıldığında da Okan Kocuk'un Galatasaray'da forma giyemediği, Muhammed Şengezer'in de Başakşehir'de aynı kaderi paylaştığı görülüyor. Nitekim Harun Tekin de Fenerbahçe'de adeta oynamayı unuttu.

Bursaspor'da ilk 11'in vazgeçilmez isimleri yeni takımlarında şans bulamazken, yeşil-beyazlılarda yedek kulübesinden çıkamayan Mert Günok, hem Başakşehir'in hem de A Milli Takım'ın değişilmez ismi olmayı başardı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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