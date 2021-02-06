Son dakika haberi! Bursaspor'da 11 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Son dakika haberi! Bursaspor'da 11 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

06.02.2021 17:49 | Son Güncelleme: 06.02.2021 17:52
Son dakika haberi! Bursaspor'da 11 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Edinilen son dakika gelişmesine göre TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da 8'i futbolcu 11 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da 8'i futbolcu 11 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcu, teknik heyet ve kulüp personeline Giresunspor maçı öncesi Kovid-19 testi uygulanırken, 8 futbolcu, 1 teknik heyet ve 2 A takım personelinin sonucu pozitif rapor edildi.

Açıklamada, "Testi pozitif çıkan isimler izolasyona alınmış olup, tedavilerine başlanmıştır. 4 futbolcumuz da sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almamaktadır. Giresunspor kafilesine altyapımızdan 9 futbolcu dahil edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin

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