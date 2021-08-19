Son dakika haberi | Bursaspor, Cristobal Jorquera'yı transfer etti
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Son dakika haberi | Bursaspor, Cristobal Jorquera'yı transfer etti

Son dakika haberi | Bursaspor, Cristobal Jorquera'yı transfer etti
Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Şilili Cristobal Jorquera ile anlaştığını duyurdu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Şilili Cristobal Jorquera ile anlaştığını duyurdu.

Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Şilili eski futbolcumuz Cristobal Jorquera ile transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Cristobal Jorquera'ya kulübümüze tekrardan hoş geldin diyor, Bursaspor formasıyla başarılı bir kariyer geçirmesini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç

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