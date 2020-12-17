Bursalı ünlü mimar Erol Pürcü ölümden döndü
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Bursalı ünlü mimar Erol Pürcü ölümden döndü

17.12.2020 21:56 | Son Güncelleme: 17.12.2020 22:06

Bursalı ünlü mimar Erol Pürcü ölümden döndü Seyir halindeyken BMW otomobili alev alan mimarı kısıtlama öncesi denetime hazırlanan polisler kurtardı BMW deki yangını itfaiye ekipleri kilitlenen kaputu keserek söndürdü Bursa'da kısıtlamaya dakikalar kala evine gitmeye çalışan mimarın kullandığı...

Bursalı ünlü mimar Erol Pürcü ölümden döndü

Seyir halindeyken BMW otomobili alev alan mimarı kısıtlama öncesi denetime hazırlanan polisler kurtardı

BMW deki yangını itfaiye ekipleri kilitlenen kaputu keserek söndürdü

BURSA - Bursa'da kısıtlamaya dakikalar kala evine gitmeye çalışan mimarın kullandığı BMW marka lüks otomobil seyir halindeyken yandı. Otomobilin altından çıkan alevleri gören trafik ekipleri sürücüyü durdurup hayatını kurtardı. Ön kaputu kilitlenen BMW'nin kaportasını kesen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Edinilen bilgiye göre 45 yaşındaki Bursalı tanınmış mimar Erol Pürcü, Çekirge Mahallesi'ndeki ofisinden 16 BMV 66 plakalı lüks otomobili Özlüce Mahallesi'ndeki evine gitmek için yola çıktı. Acemler kavşağından dönüş yaptığı sırada BMW marka otomobilin altından alev çıkmaya başladı.

Kısıtlama denetlemesi için hazırlık yapan polisler farketti

Pürcü, otomobilinin motorunun alev aldığının farkına varmadan Acemler BUSKİ önündeki denetleme noktasından geçiş yaptı. Yanan otomobili farkeden bir motosikletli trafik polisi Pürcü'nün peşine takılıp aracın yandığını acilen otomobili terk etmesini söyledi. Mudanya kavşağına gelmeden aracını sağa çeken mimar Erol Pürcü otomobilden indiğinde gözlerine inanamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca su sıkıp alevlere müdahale etti. Ön kaputu kilitlenen otomobilin kaportasını kesen ekipler yangını söndürdü. İşten çıktığını eve gitmek isterken başına bu olayın geldiğini belirten mimar Erol Pürcü ekiplere teşekkür etti.

Bursalı ünlü mimar Erol Pürcü ölümden döndü
Bursalı ünlü mimar Erol Pürcü ölümden döndü
Bursalı ünlü mimar Erol Pürcü ölümden döndü
Bursalı ünlü mimar Erol Pürcü ölümden döndü
Bursalı ünlü mimar Erol Pürcü ölümden döndü
Bursalı ünlü mimar Erol Pürcü ölümden döndü
Bursalı ünlü mimar Erol Pürcü ölümden döndü
Bursalı ünlü mimar Erol Pürcü ölümden döndü
Bursalı ünlü mimar Erol Pürcü ölümden döndü
Bursalı ünlü mimar Erol Pürcü ölümden döndü
Bursalı ünlü mimar Erol Pürcü ölümden döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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