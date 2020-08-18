Son dakika haberi! Bursalı çocuklar 1999 depremini yaşadı
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Son dakika haberi! Bursalı çocuklar 1999 depremini yaşadı

Son dakika gelişmesine göre - Bursalı çocuklar 1999 depremini yaşadı Bursa Afet Eğitim Merkezine gelen çocuklar deprem simülasyonu ile 1999 yılında neler yaşandığını hissetti 17 Ağustos 1999 Gökcük Depremi'nin 21. yılında birçok kentte olduğu gibi Bursa'da etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor.

18.08.2020 12:06 | Son Güncelleme: 18.08.2020 12:13

- Bursalı çocuklar 1999 depremini yaşadı

Bursa Afet Eğitim Merkezine gelen çocuklar deprem simülasyonu ile 1999 yılında neler yaşandığını hissetti

BURSA - 17 Ağustos 1999 Gökcük Depremi'nin 21. yılında birçok kentte olduğu gibi Bursa'da etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor. Bursa Afet Eğitim Merkezindeki deprem simülasyonuna gelen çocuklar, 1999 depreminde neler yaşandığını hissetti.

1999'da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki Gölcük depremi simülasyonla gösterildi. 17 Ağustos'daki depremi'nin 21. yılında birçok kentte olduğu gibi Bursa'da etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor. Bursa Afet Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen eğitim seminerine, AFAD Başkan Yardımcısı Ceyhun Dilşad Taşkın'da katıldı. Bursa Sevgi Evlerinden gelen çocuklara afetler hakkında verilen seminerden sonra deprem simülasyon alınana geçildi. Yapay depremi yaşayan çocuklar, büyük heyecan yaşadı. Daha önceden bilgilendirilen öğrenciler, gerekeni yapmakta da gecikmedi.

21 yıl önce 17 Ağustos 1999 gece 03.02'de korkunç bir kabus ile uyandık diye sözlerine başlayan Taşkın, "Binlerce canımızı kaybettik. Birçok vatandaşımız da uzuvlarını kaybetti. 100 binlerce vatandaşımız evsiz kaldı. Unutmuyoruz ve unutmamamız da lazım. O günden bugüne çok yol aldık. Ama almamız gereken çok mesafe var. Bursa Afet Eğitim Merkezi, 12 simülasyonla çok önemli bir yere sahiptir. Sevgi Evlerinde kalan çocuklarımız bir takım uygulamalı eğitimler alıyorlar. Kıymetli bir zaman dilimi geçiriyorlar. Heyecanlarını da birlikte yaşadık. Onların istekli olması ve bilgilerle kuşanması bizleri mutlu ediyor" dedi.

Allah bir daha afet felaketlerini hiç kimseye yaşatmasın diyen Taşkın, "Kabustan uyandık. Hem kamu, hem bireysel, hem de toplumsal olarak afetleri yönetmeye olan bakış açımız çok değişti. Geçen zaman içerisinde çok yol aldık. Türkiye olarak, teknik alt yapımız ve iyileştirme faaliyetleri açısından dünyada sayılı örneklerden birisi haline geldik" diye konuştu.

Çocuklar deprem eğitimlerinin yanı sıra, diğer afetler hakkında da eğitimlere tabi tutuldu.

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Son dakika haberi! Bursalı çocuklar 1999 depremini yaşadı

Kaynak: İHA

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