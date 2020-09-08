Son dakika haberi: BURSA Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya, otobüsün çarpması kamerada
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Son dakika haberi: BURSA Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya, otobüsün çarpması kamerada

Son dakika haberi... Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya, otobüsün çarpması kameradaBursa'da, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya, maskesini taktığı sırada özel halk otobüsü çarptı.

08.09.2020 10:29 | Son Güncelleme: 08.09.2020 10:33

Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya, otobüsün çarpması kamerada

Bursa'da, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya, maskesini taktığı sırada özel halk otobüsü çarptı. Kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 29 Ağustos'ta, Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Caddeden yolun karşısına geçmek isteyen Recep A.?ya, maskesini takarken, 16 M 00078 plakalı özel halk otobüsü çarptı. Çarpmanın şiddetiyle başka araca doğru savrulan yayanın yardımına çevredekiler koştu. Şoför de durdurduğu otobüsten inip, yaralı yayanın yanına gitti. İhbarla kaza yerine sevk edilen sağlık ekibi, yaralıyı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Recep A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

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Son dakika haberi: BURSA Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya, otobüsün çarpması kamerada

Kaynak: DHA

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