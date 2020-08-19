Son dakika haberi! Bursa ve çevre illerde Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim yapıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi! Bursa ve çevre illerde Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim yapıldı

Son dakika haberine göre Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya, Bilecik ve Yalova'da İçişleri Bakanlığı genelgesine göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı.

Son dakika haberi! Bursa ve çevre illerde Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim yapıldı
19.08.2020 14:27 | Son Güncelleme: 19.08.2020 15:04

Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya, Bilecik ve Yalova'da İçişleri Bakanlığı genelgesine göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı.

Bursa'da kent merkezinde yetkililer tarafından semt pazarları ile kuaförler başta olmak üzere iş yerleri denetlendi.

Maske, sosyal mesafe ve hijyen tedbirlerine uyulup uyulmadığı kontrol edilerek, iş yeri sahipleri ile vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Eskişehir

Eskişehir Valiliğince oluşturulan ekipler merkez Odunpazarı ve Tepebaşı ilçeleri ile kentteki kafe ve lokantalarda, çeşitli iş yerlerinde, semt pazarları ile toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştirdi.

Kontroller sırasında maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları tespit edilenler, polis ve zabıta ekiplerince ikaz edildi.

Balıkesir

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak da denetim ekipleriyle Zahire Pazarı ve Karesi AVM'de incelemelerde bulundu.

Şıldak, iş yeri sahipleri ve vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen konularında duyarlı olmaları çağrısı yaptı.

Denetimlerde Vali Şıldak'a Karesi Kaymakamı Abdülkadir Demir, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Deniz, Karesi Belediye Başkan Yardımcısı Muhittin Diker eşlik etti.

Çanakkale

Çanakkale'de il merkezi ve ilçelerde emniyet müdürlüklerine bağlı ekipler vatandaşları Kovid-19 süreci hakkında bilgilendirip maske konusunda uyardı.

Çan ilçesinde Kaymakam Mustafa Gürdal, Belediye Başkan Vekili Aşkın Köse, İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Akpınar ve sağlık çalışanlarınca denetim yapıldı.

Yetkililer, maske takma zorunluluğu, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını hatırlattıkları ilçe sakinlerinin, temastan kaçınmalarını istedi.

Kütahya

Kütahya'da özellikle halkın kalabalık olduğu bölgelerdeki iş yerleri ile pazar yerleri denetlendi.

Görevli ekipler, vatandaşlara maske kullanımı konusunda hatırlatma yaparak, sosyal mesafe ve hijyene uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Bilecik

Bilecik Vali Vekili Mehmet Taşdöğen başkanlığında İl Emniyet Müdürlüğü önünden başlatılan denetimlerde vatandaşlara maske dağıtıldı.

İl merkezindeki halka açık mekanlarda ve iş yerlerindeki kontrollerde ekiplere öncülük eden Taşdöğen, sosyal mesafe ve maske kullanımını denetleyerek vatandaşlara uyarı yaptı.

Taşdöğen, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Denetimlerimiz sürekli olarak devam edecek. İnşallah bir an önce koronavirüs salgınından kurtuluruz." dedi.

Yalova

Yalova Valisi Muammer Erol, il genelinde sabah saatlerinde başlatılan denetimlere katıldı.

Araştırma Kavşağı'ndaki denetlemede yolcu minibüsleri, taksi ve otobüsleri inceleyen Vali Erol, yolcu ve sürücüleri uyulması gereken kurallar konusunda uyardı.

Beraberindekilerle Kapalı Pazar Yeri'ne geçen Erol, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Erol, gazetecilere yaptığı açıklamada, bazı işletmelerin kurallara uymadığı şeklinde yoğun şikayet aldıklarını aktardı.

En az 10 gün boyunca bu yoğunlukta tedbir denetimlerini sürdüreceklerini bildiren Erol, "Yalova'daki ilan edilen yasaklara, alınması gereken tedbirlere riayet konusunda vatandaşımız son derece dikkatli. Bu vesile ile Yalovalılara bir kez daha teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı Yaşam
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
Son Dakika: Genç kıza cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen Uzman Çavuş Musa Orhan tutuklandı Güncel
Son Dakika: Genç kıza cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen Uzman Çavuş Musa Orhan tutuklandı
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı Magazin
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı Güncel
Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı Politika
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı
Almanya koronavirüs aşısı için 2021'in başını işaret etti Dünya
Almanya koronavirüs aşısı için 2021'in başını işaret etti
Emekli vatandaş, gezmek için gittiği Safranbolu'da gördüğü safran bitkisini Edirne'de yetiştirmeye başladı
Emekli vatandaş, gezmek için gittiği Safranbolu'da gördüğü safran bitkisini Edirne'de yetiştirmeye başladı
Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi
Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor
En uygunu 107 bin TL! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları
En uygunu 107 bin TL! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü
Koronadan hayatını kaybeden Çumra Belediye Başkanı Oflaz, toprağa verildi
Koronadan hayatını kaybeden Çumra Belediye Başkanı Oflaz, toprağa verildi
Alaattin Çakıcı, Adana'da iş adamları ile bir araya geldi
Alaattin Çakıcı, Adana'da iş adamları ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalar Abdullah Gül'ün hoşuna gidiyor
Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalar Abdullah Gül'ün hoşuna gidiyor
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
150 bin kişiye iş kapısı olacak '1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne başvuruların sayısı 658 bini aştı
150 bin kişiye iş kapısı olacak '1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne başvuruların sayısı 658 bini aştı
Engin Altan Düzyatan, Pakistanlı üç çocuğun hayalini gerçekleştirdi
Engin Altan Düzyatan, Pakistanlı üç çocuğun hayalini gerçekleştirdi
Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı: Başka faillerin olduğu kanaatindeyiz
Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı: Başka faillerin olduğu kanaatindeyiz
Galata Kulesi'nden sonra bir restorasyon skandalı daha! 800 yıllık tarihi köprüye kepçeli müdahale
Galata Kulesi'nden sonra bir restorasyon skandalı daha! 800 yıllık tarihi köprüye kepçeli müdahale
Seyir halinde at yarışı oynayan taksi şoförü trafikten men edildi
Seyir halinde at yarışı oynayan taksi şoförü trafikten men edildi
Boş arazideki cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı! Karısıyla kaçan 10 yıllık arkadaşını vurdu
Boş arazideki cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı! Karısıyla kaçan 10 yıllık arkadaşını vurdu
Son Dakika: Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Cumhurbaşkanı alıkonuldu
Son Dakika: Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Cumhurbaşkanı alıkonuldu
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika: Önümüzdeki yıl, ülkemizdeki tüm acil çağrı numaraları 112'de birleştirilecek
Son Dakika: Önümüzdeki yıl, ülkemizdeki tüm acil çağrı numaraları 112'de birleştirilecek
Doğu Akdeniz gerginliğinde istediği desteği bulamayan Yunanistan'dan küstah Türkiye sözleri
Doğu Akdeniz gerginliğinde istediği desteği bulamayan Yunanistan'dan küstah Türkiye sözleri
Büyükçekmece'deki bir kafede tuvalete girmek 10 lira
Büyükçekmece'deki bir kafede tuvalete girmek 10 lira
Genç kızlara cinsel organını gösteren sapık, polislere 'beni öldürün' diye yalvardı
Genç kızlara cinsel organını gösteren sapık, polislere "beni öldürün" diye yalvardı
Kaan Yıldırım, maske firmasının gelirinin bir kısmını Mor Çatı'ya bağışlayacak
Kaan Yıldırım, maske firmasının gelirinin bir kısmını Mor Çatı'ya bağışlayacak
Belediye başkanının oğlu patpat kazasında hayatını kaybetti
Belediye başkanının oğlu patpat kazasında hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Donald Trump Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Alişan Cem Yılmaz Ozan Güven Demet Akalın
Spor Fuat Çapa Erol Bulut Metin Oktay Süleyman Seba Hikmet Karaman
Daha Fazla Ateş Kaza Çocuk Karar
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Bursa ve çevre illerde Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim yapıldı - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.8.2020 15:04:05. #1.15#
title