Sokağa çıkma kısıtlaması
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Sokağa çıkma kısıtlaması

11.12.2020 22:05 | Son Güncelleme: 11.12.2020 22:34

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla, cadde, meydan ve yollar sessizliğe büründü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla, cadde, meydan ve yollar sessizliğe büründü.

Kısıtlamanın başlamasıyla Bursa'da vatandaşların kalabalık olarak bulunduğu meydanlar, caddeler ve yollarda sessizlik hakim oldu.

Polis ekiplerinin birçok noktada uygulama yaptığı, kısıtlamaya kent genelinde büyük oranda uyulduğu görüldü.

Sokağa çıkma kısıtlaması
Sokağa çıkma kısıtlaması
Sokağa çıkma kısıtlaması
Sokağa çıkma kısıtlaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Bayraktar

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