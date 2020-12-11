Sokağa çıkma kısıtlaması

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla, cadde, meydan ve yollar sessizliğe büründü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla, cadde, meydan ve yollar sessizliğe büründü.

Kısıtlamanın başlamasıyla Bursa'da vatandaşların kalabalık olarak bulunduğu meydanlar, caddeler ve yollarda sessizlik hakim oldu.

Polis ekiplerinin birçok noktada uygulama yaptığı, kısıtlamaya kent genelinde büyük oranda uyulduğu görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Bayraktar