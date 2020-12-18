Son dakika haberi | Bursa Valisi Yakup Canbolat, Kovid-19 aşı çalışması için gönüllü oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi | Bursa Valisi Yakup Canbolat, Kovid-19 aşı çalışması için gönüllü oldu

18.12.2020 15:43 | Son Güncelleme: 18.12.2020 15:46
Son dakika haberi | Bursa Valisi Yakup Canbolat, Kovid-19 aşı çalışması için gönüllü oldu

Son dakika gelişmesine göre Bursa Valisi Yakup Canbolat, Sinovac firmasının geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı için gönüllü olduğunu açıkladı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Sinovac firmasının geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı için gönüllü olduğunu açıkladı.

Canbolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aşı çalışması için gönüllü olduğunu bildirdi.

Testlerde aşı olmasına engel bir durum çıkmadığını belirten Canbolat, "Bugün, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Sinovac-Coronavac aşısından oldum. Bilime ve ülkemize faydalı olur inşallah. Sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Demet Akalın Serdar Ortaç Birkan Sokullu
Spor Erol Bulut Fatih Terim Samet Aybaba Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Adana Karar Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Bursa Valisi Yakup Canbolat, Kovid-19 aşı çalışması için gönüllü oldu | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 15:51:17. #1.15#
title