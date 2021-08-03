Son dakika haberi... Bursa Teknik Üniversitesi orman yangınlarıyla ilgili rapor hazırladı

Son dakika haberi: Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Orman Fakültesi öğretim üyelerince orman yangınlarına yönelik hazırlanan raporda, yangın nedenleri ve müdahale konularında tespitlere yer verildi.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Orman Fakültesi öğretim üyelerince orman yangınlarına yönelik hazırlanan raporda, yangın nedenleri ve müdahale konularında tespitlere yer verildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Orman Fakültesi öğretim üyelerinin ortaklaşa hazırladığı orman yangınları raporunun, Türkiye'nin özellikle sahil kesimlerinde ortaya çıkan ve büyük bir felakete sebep olan yangınların nedenlerine ışık tuttuğu aktarıldı.

Açıklamada, Türkiye'nin Akdeniz iklim kuşağında yer alan coğrafi konumu itibariyle, sahip olduğu elverişsiz meteorolojik şartlar, yanıcı Akdeniz bitki örtüsü, engebeli topoğrafik yapı ve yoğun insan faaliyetleri sonucunda orman yangınlarının kaçınılmaz bir durum olduğuna değinildi.

Raporda, güncelliğini koruyan küresel ısınmanın da etkisiyle orman yangınlarının öneminin daha da artacağı belirtildi.

Orman yangınlarının, yazları sıcak ve kurak geçen ve bu iklimin özelliği olan kolay yanıcı bitki örtüsüyle kaplı coğrafyalarda mutlaka oluşabilecek ve mevcut orman ekosistemlerinde az veya çok tahribat yapacak bir olay olduğu ifade edilirken, Kahramanmaraş'tan başlayıp Akdeniz ve Ege kıyılarını takiben İstanbul'a uzanan 1700 kilometrelik sahil bandının, yer yer 160 kilometre derinliğe kadar uzanan 12 milyon hektardan daha fazla bölümünün, orman yangınları bakımından "hassas" bölgeyi oluşturduğuna dikkat çekildi.

Ayrıca, yangın bölgelerinde sıcaklığın 40 derecenin üzerinde seyretmesinin ve bağıl nemin yüzde 20'nin altında olmasının, yanıcı madde nemini hızlıca düşürdüğü ve ormanları da yanmaya çok daha elverişli hale geldiği ifade edildi.

Rüzgar şiddetinin yüksek olmasının, yangınların devam ettiği yörelerde yayılma hızını artırdığı ve yangına doğrudan müdahaleyi oldukça güç hale getirebildiği bilgisi verilerek, orman yangınlarıyla mücadele konusunda dünyada önde gelen ülkelerden birinin de Türkiye olduğu kaydedildi.

Raporda, Türkiye'nin farklı yörelerinde çıkan orman yangınlarına havadan ve yerden aralıksız olarak müdahale edildiğine, orman teşkilatının sahip olduğu organizasyonla, çıkan yangına ilk müdahalenin 10-15 dakika gibi çok kısa bir sürede gerçekleştiğine değinildi.

Ormanlar yeniden yeşerecek

28 Temmuz'dan itibaren çıkan orman yangınlarının, daha çok nüfusun ve hareketliliğin yüksek olduğu turizm yörelerinde görüldüğü belirtilen raporda, Akdeniz iklimin etkisinin olduğu bu yörelerin asli ağaç türü olan kızılçamla birlikte maki bitki örtüsünün de yayılış gösterdiği ve bu ekosistemlerin yangına hassas olduğu vurgulandı.

Raporda, kızılçam kozalakları ve tohumlarının belli bir ısıya kadar zarar görmediği, yangın sonrasında külün içinde tekrar çimlenebildiği ve yeşerdiği aktarıldı.

Öte yandan yanan orman alanlarının yangın sonrasında otel gibi yapılaşmalar için imara açılacağı şeklinde zaman zaman kamuoyunda yanlış bir algının oluştuğuna değinilerek, Anayasanın 169'uncu maddesi gereğince yanan alanların yeniden orman haline getirilmesinin zorunlu olduğu, başka bir amaç için kullanılamayacağı ifade edildi.

Raporda, orman yangınlarının çıktıktan sonra gerek hava halleri gerekse topoğrafik nedenlerle söndürülmesinin oldukça zor olduğu, bu nedenle yangının, söndürülmesinden ziyade çıkmasını azaltacak koruyucu önlemlerin alınmasının daha etkili olacağına işaret edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan