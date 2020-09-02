Son dakika haberi: BURSA Suriyeli iki grup birbirine girdi O anlar kamerada Son dakika haberleri: Suriyeli iki grup, birbirine girdi 4 ağır yaralı (2)KAVGA ANI KAMERADABursa'nın Orhangazi ilçesinde, Suriye uyruklu iki grup arasındaki taşlı ve sopalı kavganın görüntüleri, ortaya çıktı.

Suriyeli iki grup, birbirine girdi 4 ağır yaralı (2) KAVGA ANI KAMERADA Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, Suriye uyruklu iki grup arasındaki taşlı ve sopalı kavganın görüntüleri, ortaya çıktı. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; 7 kişilik grubun, olay yerine gelen 4 kişilik grup ile karşı karşıya gelmesinin ardından bir anda saldırıya geçtiği ve iki tarafın da birbirlerini darbetmeye çalıştığı anlar yer aldı. 7 kişilik grubun, özel güvenlik görevlilerinin olay yerine gelmesinin ardından araziye doğru kaçma anları da kameraya yansıdı. Kaynak: DHA