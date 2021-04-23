Son dakika haberi: Bursa polisinden motosikletlerle '23 Nisan' turu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Bursa polisinden motosikletlerle '23 Nisan' turu

Son dakika haberi: Bursa polisinden motosikletlerle '23 Nisan' turu
Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre BURSA İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli polis ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle motosikletlerle şehir turu attı.

BURSA İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli polis ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle motosikletlerle şehir turu attı.

İl Emniyet Müdürlüğü asayiş şube ile trafik denetleme şube müdürlüklerine bağlı motosikletli polis ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için özel kortej hazırladı. Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda toplanan polisler, motosikletleriyle önce Altıparmak ve Atatürk caddelerine geldi. Buradan Yıldırım ilçesine gelen ekipler, kentin en kalabalık mahallelerinden geçerek, balkon ve pencerelere çıkanları siren çalarak selamladı. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren korteji, Çevik Kuvvet Müdürlüğü Atlı Birlik Büro Amirliği'nde son buldu.


- Bursa
Son dakika haberi: Bursa polisinden motosikletlerle '23 Nisan' turu
Son dakika haberi: Bursa polisinden motosikletlerle '23 Nisan' turu
Son dakika haberi: Bursa polisinden motosikletlerle '23 Nisan' turu
Son dakika haberi: Bursa polisinden motosikletlerle '23 Nisan' turu
Son dakika haberi: Bursa polisinden motosikletlerle '23 Nisan' turu
Son dakika haberi: Bursa polisinden motosikletlerle '23 Nisan' turu
Son dakika haberi: Bursa polisinden motosikletlerle '23 Nisan' turu
Son dakika haberi: Bursa polisinden motosikletlerle '23 Nisan' turu
Son dakika haberi: Bursa polisinden motosikletlerle '23 Nisan' turu
Son dakika haberi: Bursa polisinden motosikletlerle '23 Nisan' turu
Son dakika haberi: Bursa polisinden motosikletlerle '23 Nisan' turu
Son dakika haberi: Bursa polisinden motosikletlerle '23 Nisan' turu
Son dakika haberi: Bursa polisinden motosikletlerle '23 Nisan' turu
Son dakika haberi: Bursa polisinden motosikletlerle '23 Nisan' turu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN

Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
Milli Savunma Bakanlığı, 23 Nisan'ı sosyal medya üzerinden paylaştığı bir video ile kutladı
Milli Savunma Bakanlığı, 23 Nisan'ı sosyal medya üzerinden paylaştığı bir video ile kutladı
Son dakika: 'Yüksek sesle konuştun' cinayeti: 2 ölü, 3 yaralı
Son dakika: 'Yüksek sesle konuştun' cinayeti: 2 ölü, 3 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ersin Tatar Vedat Bilgin Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Serdar Ortaç Şeyma Subaşı Yılmaz Erdoğan
Spor Ömer Ali Yılmaz Vural Fırat Aydınus Ahmet Nur Çebi Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Bursa polisinden motosikletlerle '23 Nisan' turu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 17:51:43. #1.15#

title