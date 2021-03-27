BURSA Bursa'nın sahil ve caddelerinde 'kısıtlamasız hafta sonu' kalabalığı
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BURSA Bursa'nın sahil ve caddelerinde 'kısıtlamasız hafta sonu' kalabalığı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'nın sahil ve caddelerinde 'kısıtlamasız hafta sonu' kalabalığıKORONAVİRÜS vaka sayısının artış gösterdiği Bursa'da, kontrollü normalleşme süreci kapsamında kısıtlama uygulanmayan cumartesi gününde sahil, cadde ve çarşılarda yoğunluk oluştu.

Kısıtlamasız cumartesi gününde insanlar sahillere ve meydanlara akın etti
Kısıtlamasız cumartesi gününde insanlar sahillere ve meydanlara akın etti
Bursa'nın en büyük projesi olan Osmangazi Meydanı İnşaatı izlenme rekoru kırıyor
Bursa'nın en büyük projesi olan Osmangazi Meydanı İnşaatı izlenme rekoru kırıyor

Bursa'nın sahil ve caddelerinde 'kısıtlamasız hafta sonu' kalabalığı

KORONAVİRÜS vaka sayısının artış gösterdiği Bursa'da, kontrollü normalleşme süreci kapsamında kısıtlama uygulanmayan cumartesi gününde sahil, cadde ve çarşılarda yoğunluk oluştu.

Kontrollü normalleşme süreciyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı iller arasındaki Bursa'da yaşayanlar, güneşli havayı da fırsat bilerek, cadde ve sahil şeridine akın etti. Kentte son günlerde etkili olan yağışların ardından bugün sıcaklığın 14 dereceye ulaşmasıyla Mudanya ilçesi sahil şeridi ve merkezi bölgelerde yoğunluk gözlendi. Sahile gelen vatandaşlar, araçları için park yeri bulmakta zorlanırken, bazı vatandaşlar da balık tuttu. Özellikle Osmangazi ilçesi Kapalı Çarşı'da alışverişe çıkan bazı kişilerin maske takmaması dikkat çekti.

'BU VAHİM BİR DURUM'

Koronavirüse karşı herkesin çaba göstermesi gerektiğini belirten Abdulhalik Aksu (52), Bu şekilde virüsün önüne geçemeyiz. Vatandaşın biraz daha duyarlı olması lazım. Korona süreci sadece hükümetin aldığı önlemlerle bitmez. Önlemleri biz vatandaş olarak da almalıyız. Kalabalığı görüyorsunuz. Hep uyarı, hep uyarı. Ama uyarıyı dikkate almıyor vatandaş. Aslında bu çok vahim bir durum. Çok daha kötü tablolar önümüzdeki günlerde karşımıza çıkabilir. Ne kendimizi ne de bizi yönetenleri zor durumda bırakmamak lazım. Gönül arzu eder ki kurallara uyalım, uymayanları uyaralım. Ama maalesef, kalabalığı görüyorsunuz diye konuştu.

BURSA Bursa'nın sahil ve caddelerinde 'kısıtlamasız hafta sonu' kalabalığı
BURSA Bursa'nın sahil ve caddelerinde 'kısıtlamasız hafta sonu' kalabalığı
BURSA Bursa'nın sahil ve caddelerinde 'kısıtlamasız hafta sonu' kalabalığı
BURSA Bursa'nın sahil ve caddelerinde 'kısıtlamasız hafta sonu' kalabalığı
BURSA Bursa'nın sahil ve caddelerinde 'kısıtlamasız hafta sonu' kalabalığı
BURSA Bursa'nın sahil ve caddelerinde 'kısıtlamasız hafta sonu' kalabalığı
BURSA Bursa'nın sahil ve caddelerinde 'kısıtlamasız hafta sonu' kalabalığı
BURSA Bursa'nın sahil ve caddelerinde 'kısıtlamasız hafta sonu' kalabalığı
BURSA Bursa'nın sahil ve caddelerinde 'kısıtlamasız hafta sonu' kalabalığı
BURSA Bursa'nın sahil ve caddelerinde 'kısıtlamasız hafta sonu' kalabalığı
BURSA Bursa'nın sahil ve caddelerinde 'kısıtlamasız hafta sonu' kalabalığı
BURSA Bursa'nın sahil ve caddelerinde 'kısıtlamasız hafta sonu' kalabalığı
BURSA Bursa'nın sahil ve caddelerinde 'kısıtlamasız hafta sonu' kalabalığı
BURSA Bursa'nın sahil ve caddelerinde 'kısıtlamasız hafta sonu' kalabalığı
BURSA Bursa'nın sahil ve caddelerinde 'kısıtlamasız hafta sonu' kalabalığı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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