Son dakika haberi | BURSA Karacabey'de küçükbaş hayvanlarda ayak hastalığı Son dakika güncel haberine göre Karacabey'de küçükbaş hayvanlarda ayak hastalığıBursa'nın Karacabey ilçesinde, küçükbaş hayvanlarda görülen 'piyeten' adlı ayak hastalığı, üreticileri tedirgin etti.

Karacabey'de küçükbaş hayvanlarda ayak hastalığı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, küçükbaş hayvanlarda görülen 'piyeten' adlı ayak hastalığı, üreticileri tedirgin etti. Hayvanları, Bursa İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından görevlendirilen veterinerler tedavi etti.

Karacabey'de, küçükbaş hayvanlarda önemli bir ayak hastalığı olan 'piyeten'in değişik bir şeklinin görülmesi üzerine üreticiler, üye oldukları Bursa İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği'ne müracaat etti. Bunun üzerine zaman kaybetmeden çözüm arayan Bursa İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, bir veteriner hekim görevlendirip, sorunu yerinde görerek, çözüm üretti. Bursa İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği yetkilileri ve görevli veteriner, Bursa'nın Karacabey ilçesinin Ortasarıbey Mahallesi'nde küçükbaş hayvan üreticiliği yapan Aytaç Erol'un çiftliğine giderek, yaşanan hastalığı yerinde gördü. Küçükbaş hayvan üreticiliği yapan Aytaç Erol, 'Kendimi bildim bileli küçükbaş hayvan üreticisiyim. Bu zaman kadar hayvanlarımızda böyle bir hastalık görmedik. Kendi çabalarımızda yaşanan hastalığa çözüm aradık. Ama bir türlü başarılı olamadık. Bunun üzerine üyesi olduğum, Bursa İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği'ne müracaat ettim. Sorunu kendilerine iletmem ile birlikte hemen harekete geçerek, veteriner ile birlikte geldiler. Yaşanan hastalığa çözüm buldular. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Bursa Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Birol Demir ise, "Üreticilerimizin talebi üzerine veterinerimizle birlikte bölgemizde ilk defa görülen bu hastalığa çözüm bulmak adına buraya geldik. Biz böyle bir vaka ile daha önceden hiç karşılaşmadık. Veterinerimiz, yaşanan bu hastalığın küçükbaş hayvanlarda önemli bir ayak hastalığı olan 'piyeten' olduğunu söyledi. Biz normal piyeten hastalığını Bursa'da daha önce gördük. Fakat piyeten hastalığının böyle bir şeklini biz Bursa'da ilk defa görüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA