Son dakika haberi... Bursa İl Sağlık Müdürü Yavuzyılmaz: "Gevşeme değil, tedbirleri daha da artırma zamanı"

Son dakika haberler: Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vaka sayılarının önemli ölçüde azaldığını dile getirerek, "Şimdi gevşeme değil, tedbirleri daha da artırma zamanı." ifadelerini kullandı.

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vaka sayılarının önemli ölçüde azaldığını dile getirerek, "Şimdi gevşeme değil, tedbirleri daha da artırma zamanı." ifadelerini kullandı.

Yavuzyılmaz, yaptığı açıklamada, Bursa'da Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler sayesinde vaka sayılarında ciddi düşüş yaşandığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bursa'daki günlük vaka sayılarının son bir haftada yüzde 50 oranında azaldığına dikkati çektiğini vurgulayan Yavuzyılmaz, şunları kaydetti:

"Vatandaşların kurallara uyması halinde vaka sayıları düşmeye devam edecek. Bursa'da alınan tedbirler büyük fayda sağladı. Şimdi gevşeme değil, tedbirleri daha da artırma zamanı. Bursa olarak bu konuda ciddi yol aldık. Koronavirüsle mücadelede geçmiş tecrübelerimiz gösteriyor ki tedbiri elden bıraktığımız vakit, vaka sayıları yükseliyor. Vaka sayılarının düşmeye başladığı bugünlerde maske, mesafe ve temizlik konularında vatandaşlarımızın duyarlı olması gerekiyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca