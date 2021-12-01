Son dakika haberi | Bursa İl Sağlık Müdürü Yavuzyılmaz'dan 112 ve ambulans için duyarlılık çağrısı

BURSA (AA) - Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, hayati bir durum olmadıkça 112 hattının meşgul edilmemesi ve acil durumlarda ambulanslara yol verilmesinde daha duyarlı olunması için çağrıda bulundu.

Yavuzyılmaz, 1-7 Aralık'ta kutlanan "112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Bursa'da il genelinde bin 157 acil sağlık personeli ile 91 istasyonda 128 ambulans, 6 4x4 kar paletli ambulans, 1 obez ambulansı ve 4 yataklı ambulans, 2 motosiklet ambulansı, 2 yenidoğan yoğun bakım ambulansı ile acil sağlık hizmetlerinin verildiğini aktardı.

Son bir yıl içinde hizmete giren 9 yeni Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve Sağlık Bakanlığı tarafından şehre tahsis edilen 30 yeni ambulans ile imkanların her geçen gün daha da geliştiğini vurgulayan Yavuzyılmaz, Acil Sağlık Hizmetlerinin önündeki en büyük engellerden birinin 112 çağrı hattına gelen gereksiz aramalar olduğunu ifade etti.

Yavuzyılmaz, 112'nin hayati tehlike bulunan durumlarda aranması gereken oldukça önemli bir hat olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Hattın hayati tehlike durumu bulunmayanlar tarafından meşgul edilmesi nedeniyle gerçek sağlık yardımına ihtiyacı olan hastalara ulaşmada geç kalınabilmektedir. 112 arandığında vatandaşların, ad ve soyadlarını, karşılaşılan sağlık sorununun tam olarak ne olduğunu ve adres bilgilerini açık bir biçimde belirtmeleri, zaman kaybı yaşanmaması adına da son derece önemlidir. Yine ambulansa ait siren sesi duyulduğunda ya da ambulansın tepe lambası yanarken görüldüğünde yol verilmesi çok önemli. Vatandaşlarımızın bu konuda daha duyarlı davranacaklarına inanıyorum. Yaşama yol verin."

Pandemi sürecinde de 112 ekipleri olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının canla başla hizmet verdiğini belirten Yavuzyılmaz, "7 gün 24 saat özveriyle ilimizde acil sağlık hizmetini yürüten başta acil sağlık hizmetleri olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftasını kutluyorum. Görevi başında şehit olan kardeşlerimizin ruhları şad olsun." değerlendirmesinde bulundu.

AA / Elif Özlem Çelikler - Son Dakika Haberleri

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