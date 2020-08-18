Son dakika haberi! BURSA Evinde kurduğu atölyede silah imalatı yapan şüpheli tutuklandı Bir son dakika haberine göre Evinde kurduğu atölyede silah imalatı yapan şüpheli tutuklandıBURSA'da, evini atölyeye çevirerek silah imalatı yaptığı tespit edilen ve jandarma ekiplerince gözaltına alınan M.A. (27), tutuklandı.

Evinde kurduğu atölyede silah imalatı yapan şüpheli tutuklandı BURSA'da, evini atölyeye çevirerek silah imalatı yaptığı tespit edilen ve jandarma ekiplerince gözaltına alınan M.A. (27), tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı, Yıldırım Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.A.'nın (27) evinde silah imalatı ve ticareti yaptığı yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren jandarma ekipleri, geçen Cuma günü şüphelinin Samanlı Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Jandarma ekiplerinin evine geldiğini fark eden M.A., kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alındı. M.A.'nın evinde ve evinin atölye kısmında yapılan aramalarda, 4 tabanca gövdesi, 5 sürgü kapağı, 6 tabanca şarjörü, 2 matkap, silah çevirmek için kullanılan torna makinesi ve çok sayıda uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ele geçirildi. Yıldırım Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan M.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaynak: DHA