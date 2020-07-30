Son dakika haberi! BURSA Elektrik teline takılan yaralı güvercin kurtarıldı Son dakika habere göre Elektrik teline takılan yaralı güvercin kurtarıldıBursa'nın İnegöl ilçesinde itfaiye elektrik teline takılarak mahsur kalan güvercini kurtarmak için seferber oldu.

Elektrik teline takılan yaralı güvercin kurtarıldı Bursa'nın İnegöl ilçesinde itfaiye elektrik teline takılarak mahsur kalan güvercini kurtarmak için seferber oldu. Güvercin, itfaiye ekibinin çalışması sonucu kurtarılırken, çevredeki vatandaşlar meraklı gözlerle çalışmaları izledi. Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanın dışına sarkan elektrik teline ayağı dolanıp aşağı sarkan güvercini gören çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Uçmaya çalışan, ancak ipten kurtulamadığı için apartman duvarına çarpan güvercinin özgürlüğüne kavuşabilmesi için itfaiye ekipleri çalışma başlattı. İtfaiye aracının merdiveniyle bulunduğu bölgeye çıkan ekipler güvercini yakalayarak ayağını telden kurtardı. Yaralı güvercin Belediye Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Kaynak: DHA