Son dakika haberi! Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama
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Son dakika haberi! Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama

09.12.2020 09:55 | Son Güncelleme: 09.12.2020 09:59
Son dakika haberi! Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama

Son dakika haberlerine göre BURSA'da, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BURSA'da, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki 6 şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda U.O., B.E., İ.Ş., S.D., B.G. ve M.K. yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda toplam 150 gram esrar, 100 gram metamfetamin, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar sentetik kannabinoid ve hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.


Son dakika haberi! Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama
Son dakika haberi! Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama
Son dakika haberi! Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer İRTEM

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