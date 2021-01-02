Son dakika haberi: Bursa'daki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 8 kişiden 4'ü tutuklandı
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Son dakika haberi: Bursa'daki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 8 kişiden 4'ü tutuklandı

02.01.2021 14:05 | Son Güncelleme: 02.01.2021 14:08
Son dakika haberi: Bursa'daki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 8 kişiden 4'ü tutuklandı

Son dakika haberleri... Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 8 kişiden 4'ü tutuklandı.

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 8 kişiden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kent genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapanların yakalanmalarına yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucunda belirlenen adreslere yönelik düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı.

Zanlıların üst, ikamet ve araçlarındaki aramalarda, 1,25 kilogram sentetik kannabinoid, bir miktar metamfetamin ve uyuşturucu ile uyarıcı madde içeren yeşil reçeteyle satılan hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.G, R.S, İ.A. ve A.S. tutuklandı. S.C.K, Y.K, D.A. ve N.S. hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz

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