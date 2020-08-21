Son dakika haberi: Bursa'daki trafik kazalarında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
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Son dakika haberi: Bursa'daki trafik kazalarında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Gelen son dakika haberine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Son dakika haberi: Bursa'daki trafik kazalarında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
21.08.2020 02:41 | Son Güncelleme: 21.08.2020 02:44

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kırsal Çeltikçi Mahallesi'nden ilçe merkezine giden Niyazi Zambak idaresindeki 16 AFU 687 plakalı motosiklet, yol kenarındaki yön tabelasına çarparak devrildi.

Kazada ağır yaralanan Zambak, 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Zambak, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Öte yandan, kırsal Çayyaka Mahallesi Yolu'nda Burhan T. (33) yönetimindeki motosiklet ile karşı yönden gelen V.S. (57) idaresindeki 16 CJK 21 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

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