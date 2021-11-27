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Son dakika haberi: Bursa'daki kazadan ölen 4 gencin cenazesi ailelerine teslim edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi: Bursa'daki kazadan ölen 4 gencin cenazesi ailelerine teslim edildi

Son dakika gelişmesine göre Bursa'da kamyona arkadan çarparak hayatını kaybeden 4 gencin cenazeleri ailelerine teslim edildi.

İSTANBUL (İHA) - Bursa'da kamyona arkadan çarparak hayatını kaybeden 4 gencin cenazeleri ailelerine teslim edildi.

Bursa-İstanbul- İzmir otoyolu Selçukgazi tüneli yakınlarında meydana gelen kazada hayatını kaybeden 4 gencin cenazeleri incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna getirildi. Burada yapılan otopsilerin ardından Kaan Tığlı ve Murat Can Kaya'nın cenazesi İstanbul'a, Tarık Kesekçi'nin Nevşehir'e ve Yusuf Taha Göktaş'ın cenazesi ise Zonguldak'a gönderildi. 4 gencin Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen acılı yakınları gözyaşlarıyla cenazeleri teslim aldı.

Öte yandan, Kaan Tığlı ve Murat Can Kaya'nın cenaze namazı 28 Kasım Pazar günü Fatih Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak. - BURSA

Son dakika haberi: Bursa'daki kazadan ölen 4 gencin cenazesi ailelerine teslim edildi

Son dakika haberi: Bursa'daki kazadan ölen 4 gencin cenazesi ailelerine teslim edildi

Son dakika haberi: Bursa'daki kazadan ölen 4 gencin cenazesi ailelerine teslim edildi

Son dakika haberi: Bursa'daki kazadan ölen 4 gencin cenazesi ailelerine teslim edildi

Son dakika haberi: Bursa'daki kazadan ölen 4 gencin cenazesi ailelerine teslim edildi

Son dakika haberi: Bursa'daki kazadan ölen 4 gencin cenazesi ailelerine teslim edildi

Son dakika haberi: Bursa'daki kazadan ölen 4 gencin cenazesi ailelerine teslim edildi

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