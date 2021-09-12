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Zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

AA / Kazım Bulut - Haberler | Güncel

Bursa'nın Gemlik ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Cihatlı mevkisinde, Gemlik Devlet Hastanesinin üst kısmında zeytinliklerin olduğu bölgede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Gemlik İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmasına bir helikopterle havadan destek sağlandı.

Etkin müdahaleyle alevleri kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmasına başladı.

Yangının yaklaşık 3 dönüm zeytinlik alanda etkili olduğu öğrenildi.

Zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
AA / Kazım Bulut - Son Dakika Haberleri
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